Lemondott a Spotify vezérigazgatója
Lemondott a Spotify vezérigazgatója

Daniel Ek, a Spotify vezérigazgatója 2026 januárjától átadja pozícióját, és a vállalat ügyvezető elnökeként folytatja munkáját - írta a CNBC.
A 2006-ban alapított streaming platform élére a jelenlegi társelnökök, Gustav Söderström és Alex Norström kerülnek társvezérigazgatói minőségben.

Az elmúlt években a Spotify napi működtetését és stratégiai irányítását nagyrészt átadtam Alexnek és Gustavnak, akik a kezdetektől formálták a vállalatot, és most készen állnak arra, hogy a következő szakaszt irányítsák. Ez a változás egyszerűen a titulusokat igazítja ahhoz, ahogyan már most is működünk

- nyilatkozta Ek.

Ek, aki 2008 óta tagja az igazgatótanácsnak, új szerepkörében a vállalat hosszú távú stratégiájának irányítására és a felsővezetői csapat támogatására fog összpontosítani. Közösségi média bejegyzésében úgy fogalmazott:

Életem legnagyobb megtiszteltetése volt, hogy közel 20 éven át vezethettem a Spotifyt.

A bejelentést követően a Spotify részvényei 5,6 százalékot estek.

Címlapkép forrása: Shutterstock

