Megszólalt az AI-guru a mesterséges szuperintelligenciáról, meglepő jóslatot mondott
Megszólalt az AI-guru a mesterséges szuperintelligenciáról, meglepő jóslatot mondott

Portfolio
A Zhipu AI vezérigazgatója szerint a mesterséges szuperintelligencia 2030-ra elérhetővé válhat, de képességei csak bizonyos területeken múlhatják felül az emberét. A banki AI-fejlesztésekről is szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!

Zhang Peng, a kínai Zhipu AI vezérigazgatója kedden kijelentette, hogy a mesterséges szuperintelligencia (ASI) fogalma túl homályos ahhoz, hogy konkrét időpontot lehessen meghatározni a megjelenésére. "Az emberek különböző következtetésekre jutnak, amikor erről a kérdésről beszélnek", mondta a cég legújabb nagy nyelvi modelljének, a GLM-4.6-nak a bemutatóján.

Úgy gondolom, hogy 2030-ra az emberi intelligencia szintjének elérése vagy meghaladása azt jelentheti, hogy egy vagy több szempontból felülmúljuk az embereket, de valószínűleg még mindig messze elmaradunk sok területen

- fejtette ki véleményét Zhang.

A 2019-ben a Tsinghua Egyetem spin-off vállalataként alapított Zhipu AI a kínai mesterséges intelligencia verseny éllovasává vált, és áprilisban dokumentumokat nyújtott be, amelyek a kínai tőzsdén való megjelenés terveit jelzik. Júniusban az OpenAI gyorsan emelkedő versenytársként említette a céget, és Peking kínai fejlesztésű MI külföldi terjeszkedési törekvéseinek kiterjesztéseként jellemezte.

Zhang elmondta, hogy a külföldi bevételek kezdenek lendületet kapni, de elismerte, hogy a vállalat egyelőre nem versenyez közvetlenül az amerikai modellekkel a fogyasztói előfizetések terén. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Zhipu AI olyan vállalatokkal versenyez, mint az OpenAI a vállalati ügyfelek kiszolgálásában.

A cég nemrégiben indított egy kódolási előfizetési csomagot fejlesztők számára, ami része a közvetlen fogyasztói bevételi források bővítésére irányuló erőfeszítéseiknek. Bár sok MI-cég nehezen tudja meggyőzni a kínai fogyasztókat, hogy fizessenek a mesterséges intelligencia szolgáltatásokért, Zhang szerint ez néhány éven belül megváltozhat a mesterséges intelligencia értékének növekvő elfogadása és az árak csökkenése miatt.

A vezérigazgató szerint a GLM-4.6 modell a júliusban kiadott GLM-4.5 továbbfejlesztett változata, amely javított képességekkel rendelkezik a kódolás, érvelés, írás és ügynökalkalmazások területén.

