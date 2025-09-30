  • Megjelenítés
Megszólalt az energetikai óriás: 1000 MW csúcsteljesítményű megújulóenergia-projekt van a csőben
Megszólalt az energetikai óriás: 1000 MW csúcsteljesítményű megújulóenergia-projekt van a csőben

Portfolio
A MET Csoport friss klímajelentése szerint a vállalat jelentős előrelépést tett a kibocsátáscsökkentés és a megújuló kapacitások terén, miközben tovább bővíti nagy európai energiaprojekt-portfólióját. A cég célja, hogy a fenntarthatóságot és az energiaátmenetet hosszú távon is stratégiája középpontjában tartsa.

A 2024-es Klímahatás-jelentésének legfontosabb eredményei:

  • A vállalatcsoport 23 százalékkal csökkentette a saját működéséhez kapcsolódó közvetlen és közvetett kibocsátásait, míg villamosenergia-termelésének karbonintenzitása 12 százalékkal mérséklődött.
  • Újonnan telepített spanyolországi és magyarországi napenergia-projektek révén a megújuló kapacitás 414 MW-os csúcsteljesítményre emelkedett, hozzájárulva összesen 617 GWh megújuló villamosenergia megtermeléséhez, amely 16 százalékos növekedés az előző évhez képest.
  • A teljes beruházási kiadások (CAPEX) 34 százalékát az energiaátmenettel kapcsolatos kezdeményezésekbe, köztük megújuló energiatermelési projektekbe és akkumulátoros energiatároló rendszerekbe (BESS) fektették be, megerősítve a MET Csoport pozícióját, mint a fenntartható energiaátmenet egyik kulcsszereplője.
  • A cégcsoport villamosenergia-termelésének karbonintenzitása 12 százalékkal csökkent 2024-ben.
A MET Csoport emellett arra törekszik, hogy felgyorsítsa a megújuló energiaforrások és az energiatárolási megoldások elterjedését, amelyek hosszú távon a cégcsoport növekedési stratégiájának alappilléreit képezik.

A MET jelenleg

több mint 1000 MW csúcsteljesítményű megújulóenergia-projekt fejlesztésén dolgozik,

valamint összesen 130 MW maximális kapacitású akkumulátoros energiatároló rendszert üzemeltet, illetve épít Európa-szerte.

Elkötelezettek vagyunk az európai energiaátmenet támogatása mellett, és hisszük, hogy a MET Csoport kulcsszerepet játszik ebben a folyamatban. 2024-es jelentésünk kézzelfogható eredményeket és átláthatóságot mutat: növeltük a megújuló energiatermelésünket, csökkentettük a saját működésünkhöz kapcsolódó széndioxid-kibocsátásokat, és olyan ellenálló energiarendszereket építünk, amelyek a fenntarthatóság mellett az ellátásbiztonságot is garantálják

– nyilatkozott a jelentés kapcsán Noubi Ben Hamida, a MET Holding pénzügyi igazgatója.

