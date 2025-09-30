Nehéz gazdasági körülmények között navigál a Gloster

Az erősödő forint hatásai, a gyenge gazdasági növekedés, az elhúzódó háborús helyzet, valamint a hazai infláció és a bérek emelkedése egyaránt kedvezőtlenül hatottak a működésre - közölte féléves jelentésében a cég. Emellett egyre nagyobb jelentőséget kap a mesterséges intelligencia, amely az informatika területén különösen meghatározó tényezővé vált, ugyanakkor költségeinek és eredményeinek előrejelzése jelentős bizonytalanságot hordoz – részletezte a féléves eredményeket alakító tényezőket Szekeres Viktor, a Gloster Digital Group elnöke. Hozzátette, hogy a cég az első félévben jelentős erőforrásokat fordított a nemzetközi értékesítés fejlesztésére, valamint a mesterséges intelligenciához kapcsolódó lehetőségek feltárására, mert úgy véli, hogy ezek nélkül a jövőbeli fejlődés szinte lehetetlen.

A félév főbb számai:

Az értékesítés nettó árbevétele közel fél milliárd forinttal, 9 százalékkal, 5,2 milliárd forintra nőtt.

A belföldi árbevétel 14,9 százalékkal, a külföldi árbevétel 3,1 százalékkal emelkedett.

Az export aránya 46,2 százalékot ért el,

amely a stratégiai célnak megfelel, de kissé csökkent az egy évvel korábbi 48,2 százalékról.

A rendszeres árbevétel 5,6 százalékos növekedéssel 4,1 milliárd forintra emelkedett, amely az árbevétel több mint 80 százalékát tette ki.

A bevétel 83 százalékát a Cloud Solutions és a Digital Solutions adja, jelezve a fókuszt a magasabb hozzáadott értékű és nemzetközi piacokon is versenyképes szolgáltatásokra. A rendszerintegrációs üzletágat 2024 végén értékesítette a cég, a meglévő szerződések folyamatos kifutása mellett. A Cloud Solutions üzletág 1,8 milliárd forintos árbevétellel 88 százalékos bővülést ért el, amely mögött a felhőalapú szolgáltatások iránti erős kereslet és a Systemfarmer Zrt. felvásárlásának hatása áll. A Digital Solutions üzletág 2,6 milliárd forinttal továbbra is a legnagyobb árbevételi részt biztosította. Bár eredménye némileg visszaesett, ez elsősorban a nemzetközi projektek lezárásával és a kereslet hullámzásával magyarázható – olvasható a cég gyorsjelentésében.

Az EBITDA 519 millió forintról 484 millió forintra mérséklődött, amely 7 százalékos csökkenést jelentett. A visszaesést elsősorban a nemzetközi értékesítési tevékenység erősítésére fordított kiadások okozták, amelyek több mint 60 millió forintos többletköltséget jelentettek az időszakban.

Az EBITDA-marzs a bázisidőszaki 10,9 százalékról 9,3 százalékra csökkent.

Az adózott eredmény 456 millió forint lett, amely jelentős emelkedést mutat a 2024 első félévi 242 millió forinthoz képest. Az eredmény tartalmazza a rendszerintegrációs üzletág értékesítéséből származó, a könyv szerinti értéket meghaladó egyszeri nyereséget is.

A Gloster árfolyama idén 28 százalékot esett, mélyen alulteljesítve a magyar piacot.

