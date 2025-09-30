  • Megjelenítés
Ralizott a Richter, ütötték a Molt
Ralizott a Richter, ütötték a Molt

Bár az európai piacokon alapvetően jó hangulat uralkodott, a magyar piac lemaradó volt.
Ma a BUX-index 0,4 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében esett, a Richter árfolyama ugyan 4 százalékot ralizott, de az OTP árfolyama 1,2 százalékos mínuszban zárt, a Magyar Telekom árfolyama 1,7 százalékot esett, míg a Mol árfolyama 2,2 százalékkal került lejjebb.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A közepes kapitalizációjú magyar vállalatok részvényei ma jól teljesítettek, a BIF és a Gránit Bank állt a lista élén 6,9 illetve 6,3 százalékos emelkedéssel, a Duna House és az Akko állt ma a sor végén 3,5 illetve 5,3 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 13,1 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és az Opus részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
