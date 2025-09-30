Új üzleti tarifacsomagot jelentett be a Yettel

Olyan fejlesztésekről beszélt ma a Yettel a kkv-k számára, ami túlmutat a hagyományos távközlési megoldásokon. Igor Prerovsky, a Yettel vezérigazgatója azzal kezdte a tájékoztatót, hogy a Yettel a digitalizált jövőben hisz, a fogyasztók után a kisvállalatoknak is meg kell adni a teljes digitalizációs élményt, amit
egy új tarifaajánlattal és egy új alkalmazással támogat meg mától a Yettel.
Fülöp Gábor, a Yettel üzleti értékesítési és marketingigazgatója mutatta be a két, kkv-knak szóló terméket, amit egy évig fejlesztett a cég. A Yettel alapvetően egy lakossági márkaként van pozícionálva, ezen szeretne változtatni a vállalat, hogy a kkv-khoz is kapcsolódjon. A kkv a B2B területekkel, a nagyvállalatokkal együtt a bevételek harmadát adja a cégnél, és ez volt a leggyorsabban bővülő szegmens a 2024-es évben.
Az elmúlt 4 évben nagyjából 100 milliárd forintot elköltött a Yettel hálózatfejlesztésre, jelentősen nőtt a 4G kapacitás és az 5G már a forgalom negyedét adja. A célcsoport, a kkv-k az 5 és 50 munkatárs közötti vállalatok, fontos és erős szektor, Magyarországon a GDP felét, a foglalkoztatottak 65 százalékát adják. Nagyon volatilis gazdasági környezetben működnek, ami alkalmazkodást és rugalmasságot igényel. A Yettel célul tűzte ki, hogy piacvezető szeretne lenni a kkv szegmensben a szolgáltatások fejlesztésében.
Az első bejelentés egy új, ReFlex névre hallgató tarifacsomag, ami ugyanazokat a tarifákat biztosítja hűségszerződéssel, mint hűségszerződés nélkül és a csomagok kombinálhatók lesznek. Technikailag ez úgy valósul meg, hogy minden hónapban egy visszatérítést ír jóvá a Yettel, ami felhasználhatóvá válik. A kutatás során sok ügyfélinterjút végzett a cég, így az ügyfelekkel együttműködve alakították ki a szolgáltatást.
Fülöp Gábor hozzátette, hogy ez egy olyan szolgáltatás, ami nincs a piacon, hiszen a kkv-knál sokan nem akartak 2 éves szerződést kötni, ezért azt várják, hogy új SIM-kártyák jönnek be és a versenytársaktól is hozhatnak el előfizetőket. Egy új teret nyitna ezzel a versenyben a Yettel.
A második termék egy B2B applikáció a lakossági applikáció mellé. Ezt a kkv döntéshozók tudják használni, ami a teljes portfóliót menedzselhetővé teszi, például kártyákat lehet aktiválni, kedvezményeket felhasználni, előfizetéseket kezelni, számlákat kiegyenlíteni, az üzletekre és az egyenlegekre vonatkozó információkat is gyorsan meg lehet találni.
Vörös Dániel, a Yettel senior üzleti szegmensmenedzsere hozzátette, hogy a jövőben az app bővítésén fognak dolgozni új funkciókkal. Most például elérhetővé válik olyan funkció, amely személyre szabottan ad ajánlatot, ha változnak a felhasználó adathasználati, telefonálási szokásai.
Az alkalmazás és az ReFlex tarifacsomag mától érhetők el a Yettelnél.
Címlapkép forrása: Portfolio
Háborús szükségállapot: Donald Trump bármelyik pillanatban katonai támadást indíthat?
A rendelet célja a területi szuverenitás védelme.
Mérgesedik a viszony Budapest és Kijev közt: az ukránok súlyos dologgal vádolják Magyarországot
Egy kontextusból kiragadott idézet okoz feszültséget.
Végre kiderült, mi az oroszok célja a Dnyipropetrovszkban
Vége a találgatásoknak.
30 éve nem látott fordulatot hozott a modern kori aranyláz
A számok azonban nem pont azt üzenik, amire az ember gondolna.
Trükközés az orosz gázzal: Törökország lehet az EU leválási tervének gyenge pontja
Nehéz feladat elé néz az EU.
Ellenségével egyezkedett Amerika: ez volt a cél, ami felülírta a robbanékony feszültséget
A Trump-adminisztráció egyik legfőbb prioritása.
Ellentmondásos jelentések érkeznek a frontról: váratlan fordulat Pokrovszknál
Ukrán elemzők tették közzé a legfrissebb beszámolót.
Tőkebevonás vagy hitel? Egyre több kkv keresi a megfelelő finanszírozási formát
Szegeden ismegrendezésre került a KAVOSZ és a Portfolio közös roadshowja.
A mesterséges intelligencia vegánjai
Az MI-veganizmus egy új társadalmi mozgalom, amely etikai, környezeti és jóléti megfontolásokból tudatosan korlátozza a mesterséges intelligencia használatát.
Új lakossági állampapírok érkeznek októbertől. Érdemes sietnie a befektetőknek?
Új lakossági állampapírok forgalmazása indul el októbertől, ezzel párhuzamosan számos jelenleg elérhető befektetés forgalmazása lezárul. Ráadásul nem csak a szokásos sorozatcserékről van
Olcsó kacatból high-tech ipar
USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a
A Vaslady ébredése
Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Magyar ingatlanpiac: hórukk országban mérsékelt verseny
A héten Zsolt pihenőt kapott, Balázs és Ádám pedig Tibor Dávid Masterplast CEO-val beszélgetett a magyar ingatlanpiac évtizedes kérdéseiről. Dögunalmas szakmai adásunkban szó lesz a... The p
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Nagy ütést vinne be az oroszoknak von der Leyen: a magyar gazdaság is megérezheti?
Bekeményít az EU elnöke?
A magyar mezőgazdaság életben maradása múlik ezen: víz nélkül nem fog menni
Túl sok függ az időjárás szeszélyeitől.
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnának sokkal többet havonta?
Mi az a minimálnyugdíj, és hogy lehetne hatékonyan alkalmazni?