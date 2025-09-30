Új üzleti tarifacsomagot jelentett be a Yettel

Új, kkv-knak szóló ajánlattal jelent meg a Yettel, amivel gyakorlatilag a hűségidős tarifák érhetőek el a jövőben a szolgáltatónál hűségidő vállalása nélkül, és egy új alkalmazást is fejlesztett a vállalati felhasználóknak – jelentette be mai sajtóeseményén a cég. A vállalat abban bízik, hogy ezzel versenyelőnyre tesz szert és ügyfeleket hozhat el a mostani, erősen versengő piacon.

Olyan fejlesztésekről beszélt ma a Yettel a kkv-k számára, ami túlmutat a hagyományos távközlési megoldásokon. Igor Prerovsky, a Yettel vezérigazgatója azzal kezdte a tájékoztatót, hogy a Yettel a digitalizált jövőben hisz, a fogyasztók után a kisvállalatoknak is meg kell adni a teljes digitalizációs élményt, amit

egy új tarifaajánlattal és egy új alkalmazással támogat meg mától a Yettel.

Fülöp Gábor, a Yettel üzleti értékesítési és marketingigazgatója mutatta be a két, kkv-knak szóló terméket, amit egy évig fejlesztett a cég. A Yettel alapvetően egy lakossági márkaként van pozícionálva, ezen szeretne változtatni a vállalat, hogy a kkv-khoz is kapcsolódjon. A kkv a B2B területekkel, a nagyvállalatokkal együtt a bevételek harmadát adja a cégnél, és ez volt a leggyorsabban bővülő szegmens a 2024-es évben.

Az elmúlt 4 évben nagyjából 100 milliárd forintot elköltött a Yettel hálózatfejlesztésre, jelentősen nőtt a 4G kapacitás és az 5G már a forgalom negyedét adja. A célcsoport, a kkv-k az 5 és 50 munkatárs közötti vállalatok, fontos és erős szektor, Magyarországon a GDP felét, a foglalkoztatottak 65 százalékát adják. Nagyon volatilis gazdasági környezetben működnek, ami alkalmazkodást és rugalmasságot igényel. A Yettel célul tűzte ki, hogy piacvezető szeretne lenni a kkv szegmensben a szolgáltatások fejlesztésében.

Az első bejelentés egy új, ReFlex névre hallgató tarifacsomag, ami ugyanazokat a tarifákat biztosítja hűségszerződéssel, mint hűségszerződés nélkül és a csomagok kombinálhatók lesznek. Technikailag ez úgy valósul meg, hogy minden hónapban egy visszatérítést ír jóvá a Yettel, ami felhasználhatóvá válik. A kutatás során sok ügyfélinterjút végzett a cég, így az ügyfelekkel együttműködve alakították ki a szolgáltatást.

Fülöp Gábor hozzátette, hogy ez egy olyan szolgáltatás, ami nincs a piacon, hiszen a kkv-knál sokan nem akartak 2 éves szerződést kötni, ezért azt várják, hogy új SIM-kártyák jönnek be és a versenytársaktól is hozhatnak el előfizetőket. Egy új teret nyitna ezzel a versenyben a Yettel.

A második termék egy B2B applikáció a lakossági applikáció mellé. Ezt a kkv döntéshozók tudják használni, ami a teljes portfóliót menedzselhetővé teszi, például kártyákat lehet aktiválni, kedvezményeket felhasználni, előfizetéseket kezelni, számlákat kiegyenlíteni, az üzletekre és az egyenlegekre vonatkozó információkat is gyorsan meg lehet találni.

Vörös Dániel, a Yettel senior üzleti szegmensmenedzsere hozzátette, hogy a jövőben az app bővítésén fognak dolgozni új funkciókkal. Most például elérhetővé válik olyan funkció, amely személyre szabottan ad ajánlatot, ha változnak a felhasználó adathasználati, telefonálási szokásai.

Az alkalmazás és az ReFlex tarifacsomag mától érhetők el a Yettelnél.

