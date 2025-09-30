  • Megjelenítés
Utazási kedvezményt jelentett be Karácsony Gergely
Üzlet

Utazási kedvezményt jelentett be Karácsony Gergely

Portfolio
Olcsóbban utazhatnak a bérlettel rendelkezők a repülőtéri járaton - jelentette be Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere egy Facebook-bejegyzésben.

Október 1-től a Budapest-, Pest vármegye- vagy országbérlettel utazók két vonaljegy áráért, azaz

1000 forintért vehetik igénybe a 100E Repülőtéri Expresszt.

- írja Karácsony.

A kedvezményes kiegészítő jegy a BudapestGO alkalmazásban érhető majd el frissítés után, és papíralapú bérlettel is használható. A 14 év alattiak, a 65 év felettiek és a nyugdíjas bérlettel vagy MÁK-igazolvánnyal utazók továbbra is díjmentesen utazhatnak a járaton.

Címlapkép forrása: Fürjes Balázs

