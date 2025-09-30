Váratlanul leállt a világ egyik legnagyobb sörgyára, és nem tudják, mikor indulhat újra

A japán sör- és italgyártó óriásvállalat szóvivője kedden közölte, hogy a kibertámadást követő napon sem sikerült helyreállítani a termelést a hazai üzemekben, és

egyelőre nem tudják megmondani, mikor várható a működés normalizálódása.

Az Asahi Group Holdings Japánban 30 gyárat üzemeltet, ahol sört, üdítőitalokat és élelmiszereket gyártanak, de még vizsgálják, hogy valóban mindegyik üzemben leállt-e a termelés.

Az Asahi Super Dry sör, a Nikka whisky és a Mitsuya Cider gyártója hétfő este jelentette be, hogy japán leányvállalatai felfüggesztették működésüket, beleértve a megrendelések feldolgozását, a szállítást és az ügyfélszolgálati funkciókat a kibertámadás okozta rendszerleállás miatt. A vállalat közlése szerint személyes adatok kiszivárgását nem tapasztalták.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock