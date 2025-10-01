Aggasztó jelentés érkezett: súlyos támadások érik Európát

Az ENISA szerdán közzétett éves fenyegetettségi jelentése szerint

a közintézmények voltak a leggyakoribb célpontok, a közel 5000 elemzett incidens 38 százalékát tették ki.

Az EU szervezetei is rendszeres célpontnak számítanak. Az államilag támogatott hackercsoportok "folyamatosan fokozták tevékenységüket az EU-szervezetek ellen", kiberkém-kampányokat folytatva, miközben dezinformációval és beavatkozással próbálták befolyásolni a közvéleményt. A jelentés a 2024. július 1. és 2025. június 30. közötti időszakot vizsgálta.

Augusztusban több európai ország jelezte, hogy érintette őket a "Salt Typhoon" nevű, vélhetően a kínai Állambiztonsági Minisztérium által irányított kiterjedt hackerkampány. Májusban Hollandia Oroszországnak tulajdonított egy kiberkém-kampányt, míg a cseh kormány Kínát ítélte el a külügyminisztériuma elleni támadás miatt, amely több ezer nem minősített e-mailt érintett.

Bár az államilag támogatott kiberkém-esetek növekvő tendenciát mutatnak, az ENISA szerint a

zsarolóvírus-támadások jelentik a legnagyobb hatású fenyegetést az EU-ban.

Ezek során a bűnözők behatolnak egy rendszerbe, leállítják azt, majd fizetséget követelnek a hozzáférés visszaállításáért.

A leggyakoribb incidenstípus a túlterheléses támadás (DDoS) volt, amelyet jellemzően kiberaktivisták alkalmaznak. Az ügynökség megjegyezte, hogy a különböző hackercsoportok egyre inkább átveszik egymás taktikáit, különösen amikor állami támogatású csoportok kiberaktivista technikákat használnak eredetük elrejtésére.

Az ENISA kiemelte az ellátási láncokat érintő kibertámadások veszélyét is, mivel a modern szolgáltatások összekapcsolt jellege felerősítheti egy támadás hatását. A közelmúltban a brüsszeli, berlini és londoni Heathrow repülőtereken tapasztaltak súlyos késéseket a Collins Aerospace beszállító elleni kibertámadás miatt, amely bejelentkezési és beszállási rendszereket biztosít.

Címlapkép forrása: Getty Images