Átalakul a Netrisk: beszállnak a hitelközvetítésbe Magyarországon is?

A stratégiai változtatás keretében Besnyő Márton, a Netrisk.hu magyarországi ügyvezetője lett júliustól a cégcsoporthoz tartozó, az osztrák piacon vezető pozícióban lévő durchblicker.at összehasonlító portál vezetője is.
A közgazdász végzettségű Besnyő Márton 2010-ben kezdte karrierjét a pénzügyi szektorban, a Budapest Banknál, majd vezető pozíciókat töltött be a Sberbanknál. 2022 óta a Netrisk.hu ügyvezető igazgatójaként dolgozik: érkezése óta a vállalat árbevétele és profitja megduplázódott, piaci részesedése pedig jelentősen nőtt a biztosítások értékesítésében.
Besnyő Márton szerint cél, hogy az egyes országokban működő, helyi márkák közötti együttműködést és tudásmegosztást magasabb szintre emeljék, hiszen másban erősek a helyi márkáik, és ezeket az erősségeket hamarabb piacra tudják vinni a régióban a szorosabb együttműködésnek köszönhetően. A Durchblicker.at márka például
piacvezető online összehasonlító a banki termékek, azaz a hitel- és bankszámla-összehasonlítás területen is.
Ezt a tudást hamar kamatoztatni fogjuk Magyarországon is
- mondja a társaság közleménye szerint Besnyő, aki szerint a netrisk.hu hatékony ügyfélfolyamatai és ügyfélszerzése pedig jó például szolgál most Ausztriában. A Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője szerint a régiós központosítás segít a hatékony tudásmegosztásban, illetve a technológiai fejlesztések és működési hatékonyságok kihasználásában a szolgáltatások fejlesztésének érdekében.
