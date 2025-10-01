  • Megjelenítés
Azonnali feljelentést tett az MNB egy csalóval szemben
Azonnali feljelentést tett az MNB egy csalóval szemben

Az Magyar Nemzeti Bank feljelentést tett a nevével visszaélő és egy ügyfélnek kárt okozó telefonos kibercsaló ellen. A jegybank soha semmilyen ürüggyel nem kéri el az ügyfelektől telefonos, elektronikus úton azok bizalmas bankszámla- vagy kártyaadatait, és nem töltet le velük számítógépes „vírusvédő” programot. Az MNB öt intézkedéssel lép fel a pénzügyi visszaélésekkel szemben a fogyasztók védelméért - emlékeztetett az MNB közleményében. A csalásokról és a kiberbiztonságról szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!

A Magyar Nemzeti Bank

azonnal feljelentést tett a nyomozó hatóságnál egy, a nevével visszaélő telefonos kibercsaló ellen.

Az MNB közlése szerint a bűnöző a jegybank nevében, annak ügyfélszolgálati telefonszámát ideiglenesen lemásolva telefonált egy banki ügyfélnek, azt jelezve, hogy kibertámadás miatt annak haladéktalanul egy „biztonsági számlára” kell átutalnia a bankszámláján lévő megtakarításokat. A bűnöző számítógépes kémprogramot is letöltethetett az áldozattal, mivel át tudta venni az uralmat annak számítógépe felett. Ezt követően a csaló a saját számlájára utalta az ügyfél jelentős összegű megtakarítását.

Az MNB leszögezte: soha semmilyen ürüggyel nem kéri el az ügyfelektől telefonos, elektronikus úton azok bizalmas bankszámla- vagy kártyaadatait, nem buzdítja őket pénzük elutalására, illetve nem töltet le velük „vírusvédő” programokat – a valóságban kémprogramokat – sem. Ilyen telefonhívásnál érdemes pontosító kérdéseket feltenni, gyanú esetén megszakítani a kapcsolatot és az ügyfél saját bankja, illetve az MNB ügyfélszolgálatán érdeklődni. Azonnali gyanúra adhat okot az is, ha a telefonáló – miután az ügyfél bizalmatlan vagy nem hisz neki – sürgető vagy fenyegető hangnemet használ. Ha egy ügyfél mégis megadta bizalmas azonosítóit, érdemes azt is haladéktalanul bejelenteni a bankjának és a rendőrségnek.

A csalások, visszaélések témájával kiemelten foglalkozunk november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, a következő szakértők már biztosan részt vesznek az ezt a témát körüljáró szekcióban:

Bartha Lajos
Magyar Nemzeti Bank, ügyvezető igazgató
1992-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett közgazdász diplomát. Először könyvvizsgálóként dolgozott majd az Állami Vagyonkezelő Rt-nél portfolió menedzser, illetve később a bankpriva
Halász Viktor
Nemzeti Nyomozó Iroda, Kiberbűnözés Elleni Főosztály Felderítő Osztályának szakértője
Halász Viktor r. százados rendőri pályáját 2011-ben az Egri Rendőrkapitányságon kezdte gazdaságvédelmi nyomozóként majd alosztályvezetőként, 2015-től kezdődően pedig a KR NNI Kiberbűnözés Elleni
Ragó István
Raiffeisen Bank Hungary, Chief Security Officer
Ragó István a Raiffeisen Bank Hungary Zrt. biztonsági vezetője. Pályáját informatikai belső ellenőrként kezdte, majd több pénzintézet kötelékében töltött be információbiztonsági vezető munkakörök
Weissmüller Gábor
Citi, EMEA CSIS IAU Head Lead Investigator
Weissmüller Gábor 30 éve dolgozik a Banki csalás megelőzés, illetve nyomozás szakterületen, ebből 23 éve a Citinél, EMEA CSIS IAU Head Lead Investigator pozícióban. Gábor több
A kiberbiztonsági kockázatok megelőzésére, csökkentésére Varga Mihály jegybankelnök idén júniusban jelentette be az MNB öt intézkedését (öt csapás néven) az online bűnőzök ellen. Ezek egy része, így a Központi Visszaélésszűrő Rendszer már el is indult és védi az ügyfeleket.

Portfolio Banking Technology 2025
A csalásokról és a kiberbiztonságról szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!
Címlapkép forrása: Portfolio

