Kisebb pluszban zárt a magyar tőzsde

Ma a BUX-index 0,3 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.
A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.
Alapvetően jó volt a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Magyar Telekom, a Mol és az OTP árfolyama emelkedett, miközben csak a Richter árfolyama esett.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a CIG Pannónia árfolyama 9,8 százalékot esett, az Akko árfolyama pedig 1,8 százalékkal esett. A legjobban ma a Waberer's részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 2,3 százalékkal került feljebb.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 3,4 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és az Opus részvénye is.
Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Kiderült, milyen céllal repülhettek be a német légtérbe a gyanús repülő tárgyak
Részletek szivárogtak ki a kieli drónészlelésekről.
Megpróbálja kiárazni magát az orosz piacról az UniCredit
Egyre jobban csökkenti kitettségét a bankcsoport.
Fra Angelicótól Gerhard Richterig – nagy őszi tárlatok az európai múzeumokban
A régi mesterek kedvelőire és a kortárs művészet híveire is izgalmas kiállítások várnak.
Nem jó hírek jöttek az amerikai feldolgozóiparból
Stagflációs szelek fújnak.
Ijesztő adatok derültek ki a magyarok életmódjáról
A lakosság harmada nem mozog, sportol rendszeresen.
Arany, bitcoin, vagy 4iG? - Mutatjuk, mivel lehetett a legnagyobbat nyerni idén a tőzsdén
Nagy nyerők és csúnya bukók.
Itt vannak a Prima Primissima díj 2025-ös jelöltjei
Idén közel 900 jelölés érkezett a szakmai szervezetektől.
Kiderült az igazság: ezért nem szabadulhat Európa a szennyező energiától a háború ellenére sem
Nemcsak anyagilag, hanem az életkörülményekben is nagy árat fizet a kontinens.
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Az osztalék portfólióm - 2025. szeptember
Aktív hónap volt, vásároltam sokat, új részvényeket és a már meglévők mellé is. Osztalék viszont alig csordogált.VáltozásokUnited Parcel Service, Inc. (UPS) vásárlás 85 dolláron, 7,72%
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
A mesterséges intelligencia vegánjai
Az MI-veganizmus egy új társadalmi mozgalom, amely etikai, környezeti és jóléti megfontolásokból tudatosan korlátozza a mesterséges intelligencia használatát.
KlimaKover - megoldás a közterek hűtésére?
Energiatakarékos és fenntartható technológia a városi hőhullámok enyhítésére.
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
Üzemanyag-vásárlóerő: időutazás a rendszerváltástól napjainkig
Cikkünkben egy gyors áttekintést adunk arról, hogy az elmúlt három és fél évtizedben egy átlagos magyar havi munkabérből hány liter benzint lehetett vásárolni, milyen trendet figyelhetünk m
Sakkmesterből játéktervező, majd Nobel-díjas tudós: ő az agy a Google AI mögött
Sakkmesterből videójáték-tervező, majd idegtudós és Nobel-díjas: Demis Hassabis a teremtő elme a Google AI mögött. Egyedülállóan sokoldalú és kreatív pályája alatt számos olyan újítá
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A 3%-os lakáshitel titkai: mostanra kiderült, mire kell figyelni igazán
A Portfolio Checklistben az Otthon Start tanulságait elemezzük.
Új trend az energiapiacon: így fixálhatóak évekre az alacsony árak
A legnagyobb techgigászok, mint a Google, Amazon, Microsoft állnak a trend élén.
Egy betegség, ami minden magyarnak fáj: évtizedek óta küzdünk vele
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása: fókuszban a fiskális alkoholizmus.