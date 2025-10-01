Kisebb pluszban zárt a magyar tőzsde

A hazai blue chipek felemásan teljesítettek ma.

Ma a BUX-index 0,3 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Alapvetően jó volt a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Magyar Telekom, a Mol és az OTP árfolyama emelkedett, miközben csak a Richter árfolyama esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a CIG Pannónia árfolyama 9,8 százalékot esett, az Akko árfolyama pedig 1,8 százalékkal esett. A legjobban ma a Waberer's részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 2,3 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 3,4 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és az Opus részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

