Leállt az amerikai kormányzat - Bizonytalanság a tőzsdéken

Iránykeresés Európában
Vegyes elmozdulások láthatók az európai tőzsdéken, a DAX 0,4 százalékot esett, míg a CAC 0,5 százalékot erősödött, a FTSE 100 pedig 0,3 százalékos pluszban kezdett. A milánói börze lejjebb került 0,3 százalékkal, míg a spanyol piac szintén 0,3 százalékot esett.
Eséssel kezdi a napot a magyar tőzsde
Enyhe eséssel kezdi a napot a magyar tőzsde, miközben a blue chipek vegyesen teljesítenek.
Mérföldkőhöz érkezett a 4iG transzformációs programja
A 4iG 2023. november 13-án indított Transzformációs Programja elérte az utolsó mérföldkövét - közölte a társaság a BÉT holnapján.
Történelmi csúcson az arany
Az arany ára rekordszintre emelkedett szerdán, összefüggésben az amerikai kormányzati leállással és a gyenge munkaerőpiaci adatokkal.
Iránykereséssel indulhat a nap
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,4 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,3 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,61 százalékos mínuszban van, míg a szingapúri tőzsde 0,6 százalékot emelkedett. A kínai piacokon ünnepnap miatt nincs ma kereskedés.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,42 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,01 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,56 százalékot emelkedhet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,38 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,49 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,52 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma reggel itthon a kormányzati szektor egyenlege és a pénzügyi számlák friss, második negyedéves adatai érkeznek, melyekből kedvet kaphatunk a büdzsé jelenlegi állapotáról és kilátásairól is. A befektetők pedig jelenleg kiemelten figyelik az ezzel kapcsolatos híreket a 2026-os parlamenti választások előtt. A piac és a hitelminősítők egyértelműen negatívan értékelnének minden olyan információt, ami a jövőbeli választási költekezéssel kapcsolatos. Az eurózóna szeptemberi inflációjára is érdemes lehet figyelni, mivel befolyásolhatja az EKB jövőbeli döntéseit, de talán még fontosabb lesz a kora délután megjelenő amerikai ADP index, mely a magánszektor foglalkoztatásának változását jelzi. Az utóbbi hetekben komoly kérdések vetődtek fel a tengerentúli munkaerőpiaci adatokkal kapcsolatban, részben ennek gyengélkedése indokolta a Fed szeptemberi kamatcsökkentését.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 33,9 százalékos elmozdulással a Hang Seng index áll az élen, a sereghajtó 7,0 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 39,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 2,8 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 46,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 397,89
|0,2%
|0,2%
|1,9%
|9,1%
|9,6%
|67,0%
|S&P 500
|6 688,46
|0,4%
|0,5%
|3,5%
|13,7%
|16,1%
|98,9%
|Nasdaq
|24 679,99
|0,3%
|0,4%
|5,4%
|17,5%
|23,0%
|116,1%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|44 932,63
|-0,2%
|-1,2%
|5,2%
|12,6%
|18,5%
|93,8%
|Hang Seng
|26 855,56
|0,9%
|2,7%
|7,1%
|33,9%
|27,1%
|14,5%
|CSI 300
|4 640,69
|0,4%
|2,7%
|3,2%
|17,9%
|15,5%
|1,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 880,72
|0,6%
|1,1%
|-0,1%
|19,9%
|23,6%
|87,1%
|CAC
|7 895,94
|0,2%
|0,3%
|2,5%
|7,0%
|3,4%
|64,4%
|FTSE
|9 350,43
|0,5%
|1,4%
|1,8%
|14,4%
|13,5%
|59,4%
|FTSE MIB
|42 725,32
|0,4%
|0,6%
|1,3%
|25,0%
|25,2%
|124,7%
|IBEX
|15 475
|1,0%
|2,1%
|3,6%
|33,5%
|30,3%
|130,4%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|98 871,63
|-0,4%
|0,1%
|-3,6%
|24,6%
|33,8%
|200,3%
|ATX
|4 636,01
|-0,2%
|-0,1%
|0,5%
|26,6%
|26,8%
|119,8%
|PX
|2 330,42
|-0,3%
|1,0%
|2,8%
|32,4%
|44,6%
|168,4%
|Magyar blue chipek
|OTP
|28 690
|-1,2%
|0,4%
|-2,8%
|32,3%
|53,8%
|207,2%
|Mol
|2 698
|-2,2%
|-0,2%
|-7,4%
|-1,2%
|1,1%
|59,6%
|Richter
|10 110
|4,0%
|0,8%
|-1,6%
|-2,8%
|-8,0%
|54,4%
|Magyar Telekom
|1 774
|-1,7%
|-3,3%
|-7,8%
|39,2%
|69,0%
|388,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|63,17
|-1,7%
|-0,9%
|-1,8%
|-12,8%
|-8,1%
|57,6%
|Brent
|67,08
|-1,4%
|-0,8%
|-1,6%
|-10,2%
|-6,8%
|63,6%
|Arany
|3 833,93
|0,3%
|1,5%
|11,4%
|46,0%
|45,6%
|101,8%
|Devizák
|EURHUF
|389,5500
|-0,5%
|-0,1%
|-1,8%
|-5,3%
|-1,9%
|7,3%
|USDHUF
|331,5319
|-0,6%
|0,3%
|-2,2%
|-16,5%
|-6,8%
|7,0%
|GBPHUF
|446,9250
|-0,3%
|0,1%
|-2,5%
|-10,2%
|-6,3%
|11,5%
|EURUSD
|1,1750
|0,2%
|-0,4%
|0,4%
|13,5%
|5,3%
|0,2%
|USDJPY
|148,6550
|0,0%
|0,6%
|1,2%
|-5,4%
|3,9%
|40,9%
|GBPUSD
|1,3463
|0,3%
|-0,5%
|-0,4%
|7,5%
|0,4%
|4,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|114 065
|-0,3%
|1,8%
|5,3%
|20,8%
|80,2%
|958,3%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,13
|0,1%
|0,9%
|-1,8%
|-9,7%
|9,2%
|509,8%
|10 éves német állampapírhozam
|2,67
|0,3%
|-1,4%
|-0,3%
|13,0%
|29,6%
|-612,9%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,88
|-0,3%
|0,4%
|-4,0%
|3,9%
|10,8%
|175,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Megjött a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megérkeztek a friss számok.
Új diszkontlánc érkezik a szomszédba
Besztercebányán nyitnak üzletet.
Átírja a statisztikai szabályokat a kormány: minden harmadik magyar háztartásra vonatkoznak az új előírások
Megjelent egy részletes tervezet, ami meghatározza az átalakításokat.
Reagált Kijev az orosz hírszerzés súlyos vádjára – Ukrajna szabotázsakcióval rángatná háborúba az egész NATO-t?
A vád szerint a lengyelekkel konspirálva.
Finanszírozási lehetőségek a vállalkozások számára: van növekedési esély a recesszióban is
A Portfolio és a KAVOSZ közös országjárásának kaposvári állomásán jártunk.
Alig lélegezhettek fel az autógyárak, az amerikai leállás újból megakasztja az európai gyártókat
Hetente több millió euró folyhat ki az uniós exportőrök zsebéből.
Meglepő fordulat a Nike-nál
Elégdettek a befektetők.
Eséssel kezdi a napot a magyar tőzsde
Vegyesen teljesítettek a blue chipek.
Abszolút hozam euróban - hogyan fordítható előnnyé a bizonytalan piaci környezet?
Ha befektetésről van szó, sokan keresik az arany középutat: ne kelljen kitenni magukat a részvénypiac szeszélyeinek, de ne is kelljen megelégedni a pénzpiaci eszközök szerény hozamaival. Az eu
A mesterséges intelligencia vegánjai
Az MI-veganizmus egy új társadalmi mozgalom, amely etikai, környezeti és jóléti megfontolásokból tudatosan korlátozza a mesterséges intelligencia használatát.
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Új lakossági állampapírok érkeznek októbertől. Érdemes sietnie a befektetőknek?
Új lakossági állampapírok forgalmazása indul el októbertől, ezzel párhuzamosan számos jelenleg elérhető befektetés forgalmazása lezárul. Ráadásul nem csak a szokásos sorozatcserékről van
Olcsó kacatból high-tech ipar
USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a
A Vaslady ébredése
Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Egy betegség, ami minden magyarnak fáj: évtizedek óta küzdünk vele
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása: fókuszban a fiskális alkoholizmus.
Október 17-én indul a Préda, a Portfolio kiberbűnügyi podcastsorozatának második évada
A témák között mesterséges intelligencia, online játék, kriptós befektetési csalások.
Nagy ütést vinne be az oroszoknak von der Leyen: a magyar gazdaság is megérezheti?
Bekeményít az EU elnöke?