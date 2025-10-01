Leállt az amerikai kormányzat - Bizonytalanság a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,4 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,3 százalék pluszban zárt.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,61 százalékos mínuszban van, míg a szingapúri tőzsde 0,6 százalékot emelkedett. A kínai piacokon ünnepnap miatt nincs ma kereskedés.

Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,42 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,01 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,56 százalékot emelkedhet.

Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,38 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,49 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,52 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma reggel itthon a kormányzati szektor egyenlege és a pénzügyi számlák friss, második negyedéves adatai érkeznek, melyekből kedvet kaphatunk a büdzsé jelenlegi állapotáról és kilátásairól is. A befektetők pedig jelenleg kiemelten figyelik az ezzel kapcsolatos híreket a 2026-os parlamenti választások előtt. A piac és a hitelminősítők egyértelműen negatívan értékelnének minden olyan információt, ami a jövőbeli választási költekezéssel kapcsolatos. Az eurózóna szeptemberi inflációjára is érdemes lehet figyelni, mivel befolyásolhatja az EKB jövőbeli döntéseit, de talán még fontosabb lesz a kora délután megjelenő amerikai ADP index, mely a magánszektor foglalkoztatásának változását jelzi. Az utóbbi hetekben komoly kérdések vetődtek fel a tengerentúli munkaerőpiaci adatokkal kapcsolatban, részben ennek gyengélkedése indokolta a Fed szeptemberi kamatcsökkentését.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 33,9 százalékos elmozdulással a Hang Seng index áll az élen, a sereghajtó 7,0 százalékos emelkedéssel a CAC index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 39,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 2,8 százalékos eséssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 46,0 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 46 397,89 0,2% 0,2% 1,9% 9,1% 9,6% 67,0% S&P 500 6 688,46 0,4% 0,5% 3,5% 13,7% 16,1% 98,9% Nasdaq 24 679,99 0,3% 0,4% 5,4% 17,5% 23,0% 116,1% Ázsiai részvényindexek Nikkei 44 932,63 -0,2% -1,2% 5,2% 12,6% 18,5% 93,8% Hang Seng 26 855,56 0,9% 2,7% 7,1% 33,9% 27,1% 14,5% CSI 300 4 640,69 0,4% 2,7% 3,2% 17,9% 15,5% 1,2% Európai részvényindexek DAX 23 880,72 0,6% 1,1% -0,1% 19,9% 23,6% 87,1% CAC 7 895,94 0,2% 0,3% 2,5% 7,0% 3,4% 64,4% FTSE 9 350,43 0,5% 1,4% 1,8% 14,4% 13,5% 59,4% FTSE MIB 42 725,32 0,4% 0,6% 1,3% 25,0% 25,2% 124,7% IBEX 15 475 1,0% 2,1% 3,6% 33,5% 30,3% 130,4% Régiós részvényindexek BUX 98 871,63 -0,4% 0,1% -3,6% 24,6% 33,8% 200,3% ATX 4 636,01 -0,2% -0,1% 0,5% 26,6% 26,8% 119,8% PX 2 330,42 -0,3% 1,0% 2,8% 32,4% 44,6% 168,4% Magyar blue chipek OTP 28 690 -1,2% 0,4% -2,8% 32,3% 53,8% 207,2% Mol 2 698 -2,2% -0,2% -7,4% -1,2% 1,1% 59,6% Richter 10 110 4,0% 0,8% -1,6% -2,8% -8,0% 54,4% Magyar Telekom 1 774 -1,7% -3,3% -7,8% 39,2% 69,0% 388,7% Nyersanyagok WTI 63,17 -1,7% -0,9% -1,8% -12,8% -8,1% 57,6% Brent 67,08 -1,4% -0,8% -1,6% -10,2% -6,8% 63,6% Arany 3 833,93 0,3% 1,5% 11,4% 46,0% 45,6% 101,8% Devizák EURHUF 389,5500 -0,5% -0,1% -1,8% -5,3% -1,9% 7,3% USDHUF 331,5319 -0,6% 0,3% -2,2% -16,5% -6,8% 7,0% GBPHUF 446,9250 -0,3% 0,1% -2,5% -10,2% -6,3% 11,5% EURUSD 1,1750 0,2% -0,4% 0,4% 13,5% 5,3% 0,2% USDJPY 148,6550 0,0% 0,6% 1,2% -5,4% 3,9% 40,9% GBPUSD 1,3463 0,3% -0,5% -0,4% 7,5% 0,4% 4,1% Kriptovaluták Bitcoin 114 065 -0,3% 1,8% 5,3% 20,8% 80,2% 958,3% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 4,13 0,1% 0,9% -1,8% -9,7% 9,2% 509,8% 10 éves német állampapírhozam 2,67 0,3% -1,4% -0,3% 13,0% 29,6% -612,9% 10 éves magyar állampapírhozam 6,88 -0,3% 0,4% -4,0% 3,9% 10,8% 175,2% Forrás: Refinitiv, Portfolio

