Leállt az amerikai kormányzat - Mi jöhet a tőzsdéken?

Portfolio
Emelkedéssel zártak tegnap az amerikai tőzsdék annak ellenére, hogy szinte biztos volt, hogy leáll az amerikai kormányzat. Ez végül helyi idő szerint éjfélkor meg is történt, miután kifutott a kormányzati szerzek finanszírozási kerete, de azért nagy aggodalomra nincs ok befektetői szempontból, hiszen korábban ezeket a leállásokat nagyjából két héten belül orvosolták, a tőzsde hozama pedig alapvetően pozitív volt a leállások alatt. Ennek ellenére Ázsiában vegyes elmozdulásokat mutattak a helyi részvényindexek, és Európában sem számíthatunk egyértelműen pozitív képre, bár inkább kisebb emelkedés lehet jellemző a nyitás után.
Az arany ára rekordszintre emelkedett szerdán, összefüggésben az amerikai kormányzati leállással és a gyenge munkaerőpiaci adatokkal.

Iránykereséssel indulhat a nap

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,4 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,3 százalék pluszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,61 százalékos mínuszban van, míg a szingapúri tőzsde 0,6 százalékot emelkedett. A kínai piacokon ünnepnap miatt nincs ma kereskedés.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,42 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,01 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,56 százalékot emelkedhet.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,38 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,49 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,52 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma reggel itthon a kormányzati szektor egyenlege és a pénzügyi számlák friss, második negyedéves adatai érkeznek, melyekből kedvet kaphatunk a büdzsé jelenlegi állapotáról és kilátásairól is. A befektetők pedig jelenleg kiemelten figyelik az ezzel kapcsolatos híreket a 2026-os parlamenti választások előtt. A piac és a hitelminősítők egyértelműen negatívan értékelnének minden olyan információt, ami a jövőbeli választási költekezéssel kapcsolatos. Az eurózóna szeptemberi inflációjára is érdemes lehet figyelni, mivel befolyásolhatja az EKB jövőbeli döntéseit, de talán még fontosabb lesz a kora délután megjelenő amerikai ADP index, mely a magánszektor foglalkoztatásának változását jelzi. Az utóbbi hetekben komoly kérdések vetődtek fel a tengerentúli munkaerőpiaci adatokkal kapcsolatban, részben ennek gyengélkedése indokolta a Fed szeptemberi kamatcsökkentését.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 33,9 százalékos elmozdulással a Hang Seng index áll az élen, a sereghajtó 7,0 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 39,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 2,8 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 46,0 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 397,89 0,2% 0,2% 1,9% 9,1% 9,6% 67,0%
S&P 500 6 688,46 0,4% 0,5% 3,5% 13,7% 16,1% 98,9%
Nasdaq 24 679,99 0,3% 0,4% 5,4% 17,5% 23,0% 116,1%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 44 932,63 -0,2% -1,2% 5,2% 12,6% 18,5% 93,8%
Hang Seng 26 855,56 0,9% 2,7% 7,1% 33,9% 27,1% 14,5%
CSI 300 4 640,69 0,4% 2,7% 3,2% 17,9% 15,5% 1,2%
Európai részvényindexek              
DAX 23 880,72 0,6% 1,1% -0,1% 19,9% 23,6% 87,1%
CAC 7 895,94 0,2% 0,3% 2,5% 7,0% 3,4% 64,4%
FTSE 9 350,43 0,5% 1,4% 1,8% 14,4% 13,5% 59,4%
FTSE MIB 42 725,32 0,4% 0,6% 1,3% 25,0% 25,2% 124,7%
IBEX 15 475 1,0% 2,1% 3,6% 33,5% 30,3% 130,4%
Régiós részvényindexek              
BUX 98 871,63 -0,4% 0,1% -3,6% 24,6% 33,8% 200,3%
ATX 4 636,01 -0,2% -0,1% 0,5% 26,6% 26,8% 119,8%
PX 2 330,42 -0,3% 1,0% 2,8% 32,4% 44,6% 168,4%
Magyar blue chipek              
OTP 28 690 -1,2% 0,4% -2,8% 32,3% 53,8% 207,2%
Mol 2 698 -2,2% -0,2% -7,4% -1,2% 1,1% 59,6%
Richter 10 110 4,0% 0,8% -1,6% -2,8% -8,0% 54,4%
Magyar Telekom 1 774 -1,7% -3,3% -7,8% 39,2% 69,0% 388,7%
Nyersanyagok              
WTI 63,17 -1,7% -0,9% -1,8% -12,8% -8,1% 57,6%
Brent 67,08 -1,4% -0,8% -1,6% -10,2% -6,8% 63,6%
Arany 3 833,93 0,3% 1,5% 11,4% 46,0% 45,6% 101,8%
Devizák              
EURHUF 389,5500 -0,5% -0,1% -1,8% -5,3% -1,9% 7,3%
USDHUF 331,5319 -0,6% 0,3% -2,2% -16,5% -6,8% 7,0%
GBPHUF 446,9250 -0,3% 0,1% -2,5% -10,2% -6,3% 11,5%
EURUSD 1,1750 0,2% -0,4% 0,4% 13,5% 5,3% 0,2%
USDJPY 148,6550 0,0% 0,6% 1,2% -5,4% 3,9% 40,9%
GBPUSD 1,3463 0,3% -0,5% -0,4% 7,5% 0,4% 4,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 114 065 -0,3% 1,8% 5,3% 20,8% 80,2% 958,3%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,13 0,1% 0,9% -1,8% -9,7% 9,2% 509,8%
10 éves német állampapírhozam 2,67 0,3% -1,4% -0,3% 13,0% 29,6% -612,9%
10 éves magyar állampapírhozam 6,88 -0,3% 0,4% -4,0% 3,9% 10,8% 175,2%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

