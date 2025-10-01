Leállt az amerikai kormányzat - Mi jöhet a tőzsdéken?

Történelmi csúcson az arany
Az arany ára rekordszintre emelkedett szerdán, összefüggésben az amerikai kormányzati leállással és a gyenge munkaerőpiaci adatokkal.
Iránykereséssel indulhat a nap
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,4 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,3 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,61 százalékos mínuszban van, míg a szingapúri tőzsde 0,6 százalékot emelkedett. A kínai piacokon ünnepnap miatt nincs ma kereskedés.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,42 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,01 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,56 százalékot emelkedhet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,38 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,49 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,52 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma reggel itthon a kormányzati szektor egyenlege és a pénzügyi számlák friss, második negyedéves adatai érkeznek, melyekből kedvet kaphatunk a büdzsé jelenlegi állapotáról és kilátásairól is. A befektetők pedig jelenleg kiemelten figyelik az ezzel kapcsolatos híreket a 2026-os parlamenti választások előtt. A piac és a hitelminősítők egyértelműen negatívan értékelnének minden olyan információt, ami a jövőbeli választási költekezéssel kapcsolatos. Az eurózóna szeptemberi inflációjára is érdemes lehet figyelni, mivel befolyásolhatja az EKB jövőbeli döntéseit, de talán még fontosabb lesz a kora délután megjelenő amerikai ADP index, mely a magánszektor foglalkoztatásának változását jelzi. Az utóbbi hetekben komoly kérdések vetődtek fel a tengerentúli munkaerőpiaci adatokkal kapcsolatban, részben ennek gyengélkedése indokolta a Fed szeptemberi kamatcsökkentését.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 33,9 százalékos elmozdulással a Hang Seng index áll az élen, a sereghajtó 7,0 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 39,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 2,8 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 46,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 397,89
|0,2%
|0,2%
|1,9%
|9,1%
|9,6%
|67,0%
|S&P 500
|6 688,46
|0,4%
|0,5%
|3,5%
|13,7%
|16,1%
|98,9%
|Nasdaq
|24 679,99
|0,3%
|0,4%
|5,4%
|17,5%
|23,0%
|116,1%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|44 932,63
|-0,2%
|-1,2%
|5,2%
|12,6%
|18,5%
|93,8%
|Hang Seng
|26 855,56
|0,9%
|2,7%
|7,1%
|33,9%
|27,1%
|14,5%
|CSI 300
|4 640,69
|0,4%
|2,7%
|3,2%
|17,9%
|15,5%
|1,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 880,72
|0,6%
|1,1%
|-0,1%
|19,9%
|23,6%
|87,1%
|CAC
|7 895,94
|0,2%
|0,3%
|2,5%
|7,0%
|3,4%
|64,4%
|FTSE
|9 350,43
|0,5%
|1,4%
|1,8%
|14,4%
|13,5%
|59,4%
|FTSE MIB
|42 725,32
|0,4%
|0,6%
|1,3%
|25,0%
|25,2%
|124,7%
|IBEX
|15 475
|1,0%
|2,1%
|3,6%
|33,5%
|30,3%
|130,4%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|98 871,63
|-0,4%
|0,1%
|-3,6%
|24,6%
|33,8%
|200,3%
|ATX
|4 636,01
|-0,2%
|-0,1%
|0,5%
|26,6%
|26,8%
|119,8%
|PX
|2 330,42
|-0,3%
|1,0%
|2,8%
|32,4%
|44,6%
|168,4%
|Magyar blue chipek
|OTP
|28 690
|-1,2%
|0,4%
|-2,8%
|32,3%
|53,8%
|207,2%
|Mol
|2 698
|-2,2%
|-0,2%
|-7,4%
|-1,2%
|1,1%
|59,6%
|Richter
|10 110
|4,0%
|0,8%
|-1,6%
|-2,8%
|-8,0%
|54,4%
|Magyar Telekom
|1 774
|-1,7%
|-3,3%
|-7,8%
|39,2%
|69,0%
|388,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|63,17
|-1,7%
|-0,9%
|-1,8%
|-12,8%
|-8,1%
|57,6%
|Brent
|67,08
|-1,4%
|-0,8%
|-1,6%
|-10,2%
|-6,8%
|63,6%
|Arany
|3 833,93
|0,3%
|1,5%
|11,4%
|46,0%
|45,6%
|101,8%
|Devizák
|EURHUF
|389,5500
|-0,5%
|-0,1%
|-1,8%
|-5,3%
|-1,9%
|7,3%
|USDHUF
|331,5319
|-0,6%
|0,3%
|-2,2%
|-16,5%
|-6,8%
|7,0%
|GBPHUF
|446,9250
|-0,3%
|0,1%
|-2,5%
|-10,2%
|-6,3%
|11,5%
|EURUSD
|1,1750
|0,2%
|-0,4%
|0,4%
|13,5%
|5,3%
|0,2%
|USDJPY
|148,6550
|0,0%
|0,6%
|1,2%
|-5,4%
|3,9%
|40,9%
|GBPUSD
|1,3463
|0,3%
|-0,5%
|-0,4%
|7,5%
|0,4%
|4,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|114 065
|-0,3%
|1,8%
|5,3%
|20,8%
|80,2%
|958,3%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,13
|0,1%
|0,9%
|-1,8%
|-9,7%
|9,2%
|509,8%
|10 éves német állampapírhozam
|2,67
|0,3%
|-1,4%
|-0,3%
|13,0%
|29,6%
|-612,9%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,88
|-0,3%
|0,4%
|-4,0%
|3,9%
|10,8%
|175,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
