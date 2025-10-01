Leállt az amerikai kormányzat - Nem pánikolt a tőzsde

Kivárással zárt az amerikai tőzsde
Hiába állt le az amerikai kormányzat, a tőzsde nem igazán reagált a hírekre:
- Az S&P némileg pluszban, 0,34%-kal,
- a Nasdaq 0,42%-kal magasabban zárt,
- a Dow Jones pedig lényegében stagnált (+0,1%).
Ugrik az Intel árfolyama
Az Intel előzetes egyeztetéseket folytat arról, hogy az AMD-t is felvegye a foundry-ügyfelei közé – írta jól értesült forrásokra hivatkozva a Semafor. Az Intel árfolyama a hírt követően 6,2 százalékos pluszba ugrott.
Trump adminisztrációja drasztikus lépésre készül: rövidesen jöhetnek az elbocsátások
Az Egyesült Államok kormányzata leállt szerda hajnalban, ami szövetségi alkalmazottak százezreinek kényszerszabadságát és számos kulcsfontosságú program és szolgáltatás felfüggesztését eredményezte - írta meg a CNBC. JD Vance alelnök a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón figyelmeztetett: amennyiben a kormányzati leállás elhúzódik, elbocsátásokra kényszerülnek.
Bizonytalanság az amerikai tőzsdéken
Egyelőre nincs meg az irány a tengerentúli tőzsdéken: az S&P 500 0,1 százalékos emelkedése mellett a Dow 0,1 százalékos mínuszban van, a Nasdaq pedig 0,3 százalékkal feljebb került.
Baljós előrejelzés: itt a vége a tőzsdék menetelésének?
Leon Cooperman, az Omega Family Office vezetője szerint a jelenlegi bikapiac olyan késői szakaszában járunk, ahol buborékok alakulhatnak ki és a kockázatok növekednek - hasonlóan ahhoz, amire Warren Buffett korábban figyelmeztetett, írja a Cnbc.
Nagy bejelentést tett a Microsoft
A Microsoft a jövőben főként saját fejlesztésű chipeket kíván használni adatközpontjaiban, ami csökkentheti függőségét az Nvidia és AMD termékeitől - jelentette be a vállalat technológiai vezetője a CNBC beszámolója szerint.
Nem mindennapi helyzet állt elő - A profik elárulják, hogy lehet rajta pénzt keresni
Helyi idő szerint éjfélkor leállt az amerikai kormányzat, miután kifutott a kormányzati szerzek finanszírozási kerete. Ez egy rendkívül izgalmas helyzetet teremthet a tőzsdéken, az amerikai befektetési bankok profi elemzői pedig most elárulták, hogy mit érdemes tenni, ha keresni akarunk a dolgon.
Kisebb pluszban zárt a magyar tőzsde
A hazai blue chipek felemásan teljesítettek ma.
Arany, bitcoin, vagy 4iG? - Mutatjuk, mivel lehetett a legnagyobbat nyerni idén a tőzsdén
Bőven jutott izgalom a 2025-ös évre a tőkepiacokon: miközben a nemesfémek szárnyaltak, az olaj és több mezőgazdasági termény árfolyama összeomlott, a részvénypiacokon pedig komoly ralikat és nagy eséseket is láthattunk. A 2025-ös év így egyszerre szól a biztonságos eszközök kereséséről és a kockázatvállalás jutalmazásáról – csak épp nem ugyanazokon a piacokon.
Esés az USA-ban
Esnek az amerikai tőzsdék a nyitás után, a Dow 0,1 százalékkal került lejjebb, az S&P 500 0,4 százalékot emelkedett, a Nasdaq pedig 0,3 százalékos mínuszban kezdett. A hangulatra rányomja a bélyegét, hogy leállt az amerikai kormányzat a finanszírozási keret kimerülése miatt, miközben az ADP vártnál jóval gyengébb munkaerőpiaci jelentése miatt felerősödtek a gazdaság állapotával kapcsolatos aggodalmak.
Megbotlott a BYD, másfél éve nem történt ilyen a Magyarországon terjeszkedő autógyártóval
A BYD elektromos járműgyártó havi eladásai több mint 18 hónap után először csökkentek, miközben kínai versenytársai jelentős növekedést értek el a rendkívül kompetitív belföldi piacon - számolt be a Bloomberg.
Durván megdrágultak a részvények - Érdemes még beszállni?
Egyre többen aggódnak az amerikai tőzsdék túlértékeltsége miatt, legutóbb már az amerikai jegybank elnöke is arról beszélt, hogy magasak a részvényárak, a legendás befektetők, Warren Buffett pedig évek óta halmozza a készpénzt, mondván, hogy kevés a jó lehetőség a piacokon. Ha megnézzük a különböző értékeltségi mutatókat, valóban azt látjuk, hogy elszálltak a részvényárak, sőt, több mutató történelmi szinten tartózkodik. Bár ezek önmagukban nem jelentik azt, hogy érik a piacon egy kiadós esés, de együtt vizsgálva őket, eléggé egy irányba mutatnak.
Emelkedés
A délutáni órákra pozitívba fordult a hangulat az európai tőzsdéken, a Stoxx 600 index mostanra 0,6 százalékos pluszba került. A kedvező nemzetközi hangulat a magyar piacot is felfelé húzza, a kezdeti esés után a BUX 0,3 százalékos pluszba került, a blue chipek pedig a Richtert leszámítva emelkednek.
Összeomlóban Amerika: több, mint két éve nem volt ilyen
Közzétették az ADP foglalkoztatottsági adatot, amely olyan látványos meglepetést hozott, amire kevesen számítottak. Fontos, hogy az ADP azon kevés adatok egyike, amelyet még a kormányzati leállás alatt is közzétesznek (mivel nem állami felmérés), ezért most a szoksásonál is nagyobb súlya lehet ennek az adatnak.
Elérte a korrekció a magyar tőzsdét, megugrott a forgalom szeptemberben
Szeptemberben mérsékeltebb teljesítményt mutatott a BUX. A tavaszi-nyári csúcsokat követően a hazai részvényindex szeptember végére 3,6 százalékos korrekcióval 98 871,6 ponton zárta a hónapot. Az azonnali részvénypiac forgalma ugyanakkor az augusztusi, és a tavaly szeptemberi szintet is meghaladta. A legnagyobb kereskedési aktivitás szeptemberben is az OTP, a Richter és a Mol papírjaihoz kapcsolódott. A brókercégek élmezőnyében megtartotta előző havi vezető pozícióját a Wood, akit a Concorde és az Erste követett.
Oldalazás
Továbbra sincs egyértelmű irány az európai tőzsdéken, a DAX és a CAC stagnál, a FTSE 100 viszont 0,7 százalékot emelkedett. Az olasz és a spanyol piac ezzel szemben esik, a FTSE MIB 0,3 százalékkal, az IBEX 35 pedig 0,4 százalékkal került lejjebb.
Iránykeresés Európában
Vegyes elmozdulások láthatók az európai tőzsdéken, a DAX 0,4 százalékot esett, míg a CAC 0,5 százalékot erősödött, a FTSE 100 pedig 0,3 százalékos pluszban kezdett. A milánói börze lejjebb került 0,3 százalékkal, míg a spanyol piac szintén 0,3 százalékot esett.
Meglepő fordulat a Nike-nál
A Nike meglepetésre növekvő bevételről és a várakozásokat felülmúló nyereségről számolt be az első negyedévben, miközben a sportszergyártó óriás átalakulási erőfeszítései kezdenek eredményt hozni a kínai gyengélkedés és a vámok okozta nyomás ellenére.
Eséssel kezdi a napot a magyar tőzsde
Enyhe eséssel kezdi a napot a magyar tőzsde, miközben a blue chipek vegyesen teljesítenek.
Mérföldkőhöz érkezett a 4iG transzformációs programja
A 4iG 2023. november 13-án indított Transzformációs Programja elérte az utolsó mérföldkövét - közölte a társaság a BÉT holnapján.
Történelmi csúcson az arany
Az arany ára rekordszintre emelkedett szerdán, összefüggésben az amerikai kormányzati leállással és a gyenge munkaerőpiaci adatokkal.
Iránykereséssel indulhat a nap
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,4 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,3 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,61 százalékos mínuszban van, míg a szingapúri tőzsde 0,6 százalékot emelkedett. A kínai piacokon ünnepnap miatt nincs ma kereskedés.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,42 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,01 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,56 százalékot emelkedhet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,38 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,49 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,52 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma reggel itthon a kormányzati szektor egyenlege és a pénzügyi számlák friss, második negyedéves adatai érkeznek, melyekből kedvet kaphatunk a büdzsé jelenlegi állapotáról és kilátásairól is. A befektetők pedig jelenleg kiemelten figyelik az ezzel kapcsolatos híreket a 2026-os parlamenti választások előtt. A piac és a hitelminősítők egyértelműen negatívan értékelnének minden olyan információt, ami a jövőbeli választási költekezéssel kapcsolatos. Az eurózóna szeptemberi inflációjára is érdemes lehet figyelni, mivel befolyásolhatja az EKB jövőbeli döntéseit, de talán még fontosabb lesz a kora délután megjelenő amerikai ADP index, mely a magánszektor foglalkoztatásának változását jelzi. Az utóbbi hetekben komoly kérdések vetődtek fel a tengerentúli munkaerőpiaci adatokkal kapcsolatban, részben ennek gyengélkedése indokolta a Fed szeptemberi kamatcsökkentését.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 33,9 százalékos elmozdulással a Hang Seng index áll az élen, a sereghajtó 7,0 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 39,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 2,8 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 46,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 397,89
|0,2%
|0,2%
|1,9%
|9,1%
|9,6%
|67,0%
|S&P 500
|6 688,46
|0,4%
|0,5%
|3,5%
|13,7%
|16,1%
|98,9%
|Nasdaq
|24 679,99
|0,3%
|0,4%
|5,4%
|17,5%
|23,0%
|116,1%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|44 932,63
|-0,2%
|-1,2%
|5,2%
|12,6%
|18,5%
|93,8%
|Hang Seng
|26 855,56
|0,9%
|2,7%
|7,1%
|33,9%
|27,1%
|14,5%
|CSI 300
|4 640,69
|0,4%
|2,7%
|3,2%
|17,9%
|15,5%
|1,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 880,72
|0,6%
|1,1%
|-0,1%
|19,9%
|23,6%
|87,1%
|CAC
|7 895,94
|0,2%
|0,3%
|2,5%
|7,0%
|3,4%
|64,4%
|FTSE
|9 350,43
|0,5%
|1,4%
|1,8%
|14,4%
|13,5%
|59,4%
|FTSE MIB
|42 725,32
|0,4%
|0,6%
|1,3%
|25,0%
|25,2%
|124,7%
|IBEX
|15 475
|1,0%
|2,1%
|3,6%
|33,5%
|30,3%
|130,4%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|98 871,63
|-0,4%
|0,1%
|-3,6%
|24,6%
|33,8%
|200,3%
|ATX
|4 636,01
|-0,2%
|-0,1%
|0,5%
|26,6%
|26,8%
|119,8%
|PX
|2 330,42
|-0,3%
|1,0%
|2,8%
|32,4%
|44,6%
|168,4%
|Magyar blue chipek
|OTP
|28 690
|-1,2%
|0,4%
|-2,8%
|32,3%
|53,8%
|207,2%
|Mol
|2 698
|-2,2%
|-0,2%
|-7,4%
|-1,2%
|1,1%
|59,6%
|Richter
|10 110
|4,0%
|0,8%
|-1,6%
|-2,8%
|-8,0%
|54,4%
|Magyar Telekom
|1 774
|-1,7%
|-3,3%
|-7,8%
|39,2%
|69,0%
|388,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|63,17
|-1,7%
|-0,9%
|-1,8%
|-12,8%
|-8,1%
|57,6%
|Brent
|67,08
|-1,4%
|-0,8%
|-1,6%
|-10,2%
|-6,8%
|63,6%
|Arany
|3 833,93
|0,3%
|1,5%
|11,4%
|46,0%
|45,6%
|101,8%
|Devizák
|EURHUF
|389,5500
|-0,5%
|-0,1%
|-1,8%
|-5,3%
|-1,9%
|7,3%
|USDHUF
|331,5319
|-0,6%
|0,3%
|-2,2%
|-16,5%
|-6,8%
|7,0%
|GBPHUF
|446,9250
|-0,3%
|0,1%
|-2,5%
|-10,2%
|-6,3%
|11,5%
|EURUSD
|1,1750
|0,2%
|-0,4%
|0,4%
|13,5%
|5,3%
|0,2%
|USDJPY
|148,6550
|0,0%
|0,6%
|1,2%
|-5,4%
|3,9%
|40,9%
|GBPUSD
|1,3463
|0,3%
|-0,5%
|-0,4%
|7,5%
|0,4%
|4,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|114 065
|-0,3%
|1,8%
|5,3%
|20,8%
|80,2%
|958,3%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,13
|0,1%
|0,9%
|-1,8%
|-9,7%
|9,2%
|509,8%
|10 éves német állampapírhozam
|2,67
|0,3%
|-1,4%
|-0,3%
|13,0%
|29,6%
|-612,9%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,88
|-0,3%
|0,4%
|-4,0%
|3,9%
|10,8%
|175,2%
