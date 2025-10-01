Majdnem 8000 embert rúg ki a Magyarországon is aktív autóipari multi

A német autóalkatrész-gyártó vállalat szakszervezeti vezetői jóváhagyták az elbocsátásokat. A további költségcsökkentő intézkedések között szerepel a béremelések elhalasztása és a munkaidő csökkentése Németországban. A lépésektől 2027-ig több mint 500 millió eurós megtakarítást várnak.

Az intézkedések jól mutatják a német autóipar nehézségeit, amely az európai kereslet visszaesésével, a vámok költségeivel és a kínai gyártók által támasztott növekvő versennyel küzd. A Bosch múlt héten jelentette be, hogy további 13 000 munkahelyet szüntet meg, ami globális munkaerő-állományának mintegy 3%-a. Hasonló lépéseket tett a Continental és a Schaeffler is, míg a Volkswagen csökkenti termelését.

A magántulajdonban lévő ZF, amelynek 94%-a a friedrichshafeni város által működtetett Zeppelin alapítvány tulajdonában van, már egy ideje küzd a nehézségekkel. A vállalat a múlt hónapban menesztette Holger Klein vezérigazgatót, mindössze napokkal azután, hogy találkozott Friedrich Merz német kancellárral a müncheni autókiállításon.

Az átszervezés alatt álló Elektromos Hajtástechnológiai Divízió – amely a ZF legnagyobb részlege mind a foglalkoztatottak száma, mind az értékesítés tekintetében –

leállítja az elektromos járművekkel kapcsolatos termékek fejlesztését, és a plug-in hibrid hajtásláncok technológiájára helyezi át a beruházásokat.

A vállalat fontolgatja, hogy külső forrásból szerezze be az elektromos motorokat és invertereket, amelyeket eddig házon belül gyártott. A részleg esetleges leválasztására vonatkozó terveket elvetették.

A ZF az elmúlt évtizedben több költséges felvásárlást hajtott végre, amelyek jelentős adósságot halmoztak fel, köztük a Wabco amerikai fékrendszer-specialista 7 milliárd dolláros felvásárlását 2020-ban. Idén áprilisban az S&P Global Ratings BB- szintre minősítette le a ZF hitelminősítését, de stabil kilátásokat adott a vállalatnak, arra számítva, hogy működési teljesítménye fokozatosan javulni fog.

