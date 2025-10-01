Már nem elég csak áramot venni – Így néz ki a jövő energiabeszerzése

A Power Purchase Agreement (PPA) ma az energetika egyik legforróbb kifejezése. Lényege egyszerű: a fogyasztó hosszú távú, jellemzően fix áras megállapodást köt egy termelővel, amelyben garantált mennyiségű megújuló villamos energiát vásárol. Ez a konstrukció biztonságot adhat az árvolatilitás ellen, miközben segít teljesíteni a vállalatok ESG- és fenntarthatósági céljait.

Pillár Éva, az E2 Hungary villamosenergia-nagykereskedelem executive igazgatója szerint az egyik legfontosabb dolog az, hogy

aki zöld megoldásokon gondolkozik, annak elsőként a fogyasztásának alapos elemzésére kell fókuszálnia.

Pillár Éva

Az epizódban előkerül az is, hogy milyen hibákat érdemes elkerülni, és mi az, amit csak egy energiakereskedő tud biztosítani, kiszámolni. Szó esik a maradékgörbe nevű mumusról is, ami sokszor csak utólag derül ki – és akkor már sokba kerülhet a felhasználónak.

Nem mindegy, hogy 30 vagy 110 százalékát fedi le egy PPA a fogyasztásnak

– mutat rá Pillár Éva.

A beszélgetés során szó volt arról is, hogy a mostani piaci dinamikákat megfigyelve a jövő vállalati áramellátása négy összetevőből állhat össze:

saját felhasználású onsite termelésből,

hosszú távú PPA-ból,

indexált tőzsdei beszerzésből és

a maradékgörbét lefedő, napi szinten változó piaci áras részből.

Az energiabeszerzés ma már nem Excel-tábla kérdése. Tanulni kell, modellezni kell, mert különben gyorsan ráfizethet az adott vállalat

– hívta fel a figyelmet Németh Gábor, a Zoltek vezérigazgató helyettes.

