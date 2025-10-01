  • Megjelenítés
Már nem elég csak áramot venni – Így néz ki a jövő energiabeszerzése
Üzlet

Már nem elég csak áramot venni – Így néz ki a jövő energiabeszerzése

Portfolio
Az EnergyTalks podcast legfrissebb adásában ezúttal a vállalati zöldenergia-beszerzések legizgalmasabb kérdéseit vettük végig: mi is az a PPA, mire jó, hogyan lehet jól csinálni – és mit lehet nagyon elrontani. Ebben az epizódban Pillár Éva (E2 Hungary) és Németh Gábor (Zoltek) segít eligazodni többek között a különböző hosszú távú áramvásárlási szerződéstípusok, az onsite–offsite megoldások és a finanszírozási lehetőségek között. Ráadásul jövőhéten érkezik a Portfolio Energy Investment Forum 2025, amelyen Pillár Éva mellett a Magyar Energiakereskedők Szövetségének elnöke, Hiezl Tamás is részt vesz.

A Power Purchase Agreement (PPA) ma az energetika egyik legforróbb kifejezése. Lényege egyszerű: a fogyasztó hosszú távú, jellemzően fix áras megállapodást köt egy termelővel, amelyben garantált mennyiségű megújuló villamos energiát vásárol. Ez a konstrukció biztonságot adhat az árvolatilitás ellen, miközben segít teljesíteni a vállalatok ESG- és fenntarthatósági céljait.

Pillár Éva, az E2 Hungary villamosenergia-nagykereskedelem executive igazgatója szerint az egyik legfontosabb dolog az, hogy

aki zöld megoldásokon gondolkozik, annak elsőként a fogyasztásának alapos elemzésére kell fókuszálnia.

PACS5801
Pillár Éva

Az epizódban előkerül az is, hogy milyen hibákat érdemes elkerülni, és mi az, amit csak egy energiakereskedő tud biztosítani, kiszámolni. Szó esik a maradékgörbe nevű mumusról is, ami sokszor csak utólag derül ki – és akkor már sokba kerülhet a felhasználónak.

Nem mindegy, hogy 30 vagy 110 százalékát fedi le egy PPA a fogyasztásnak

– mutat rá Pillár Éva.

KÖVESS MINKET

A beszélgetés során szó volt arról is, hogy a mostani piaci dinamikákat megfigyelve a jövő vállalati áramellátása négy összetevőből állhat össze:

  • saját felhasználású onsite termelésből,
  • hosszú távú PPA-ból,
  • indexált tőzsdei beszerzésből és
  • a maradékgörbét lefedő, napi szinten változó piaci áras részből.

Az energiabeszerzés ma már nem Excel-tábla kérdése. Tanulni kell, modellezni kell, mert különben gyorsan ráfizethet az adott vállalat

– hívta fel a figyelmet Németh Gábor, a Zoltek vezérigazgató helyettes.

Az EnergyTalks támogatója a Magyar Energiakereskedők Szövetsége. Az epizódot az E2 Hungary – a MET csoport tagja támogatta.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-2192021649-árfolyam-befektetés-gazdaság-grafikon-kereskedés-pénzügy-piac-részvény-részvényárfolyam-tőzsde
Üzlet
Leállt az amerikai kormányzat - Bizonytalanság a tőzsdéken
Pénzcentrum
Trump harapófogójában Magyarország: tényleg katasztrófa lenne leválni az orosz energiáról jővőre?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility