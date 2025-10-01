Megbotlott a BYD, másfél éve nem történt ilyen a Magyarországon terjeszkedő autógyártóval

A BYD eladásai 5,5%-kal csökkentek, 396 270 egységre az elmúlt hónapban, ami a vállalat első éves visszaesése 2024 februárja óta.
Ha nem számítjuk a holdújév körüli ingadozásokat, ez lenne az első csökkenés 2020 óta, amikor a Covid zavarta meg az ellátási láncokat.
A vállalat korábban 16%-kal, 4,6 millió egységre csökkentette idei értékesítési célját, bár egy vezető tisztségviselő szerint ez a lépés a BYD piaci helyzethez való alkalmazkodását tükrözi, és a módosított cél elérése még mindig jelentős eredménynek számítana.
Mivel szeptember és október általában forgalmas hónapok a kínai autópiacon, a BYD és versenytársai valószínűleg igyekeznek kihasználni az utolsó negyedévet éves értékesítési céljaik elérése érdekében. Az elektromos járművekre vonatkozó vásárlási adó 2026-tól fokozatosan visszatér, ami miatt az elemzők a szállítások növekedését jósolják, mivel a fogyasztók várhatóan igyekeznek kihasználni az adókedvezményt annak lejárta előtt.
Ami a versenytársakat illeti, a Geely gyorsan zárkózik fel nagyobb riválisához, szeptemberben 273 125 egységet értékesítve, ami 35%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A csoport átszervezésen megy keresztül, hogy jobban fel tudja venni a versenyt a BYD-vel, beleértve Zeekr elektromos járműmárkájának privatizálását is, amely éppen kivonul a New York-i tőzsdéről. Más márkák is kiváló szeptemberi eredményeket értek el, köztük a Xpeng, amelynek szállításai 95%-kal, 41 581 egységre nőttek, valamint a Leapmotor, amely 97%-kal, 66 657 egységre növelte eladásait.
Bár Peking több iparágat, köztük az autóipart is felszólította a fenntarthatatlan árháborúk befejezésére, úgy tűnik, a kormány kampánya csak korlátozott hatással van az autógyártókra, akik számára kihívást jelenthet az értékesítés momentumának fenntartása a jelentős árengedmények nélkül.
