Stratégiai együttműködést kötött az Uniqa és a Hungarikum, új ökoszisztémát építenek

Az elmúlt években a fogyasztói vásárlási szokások jelentősen megváltoztak Európában és világszerte. Az utazás tervezésekor már természetesnek számít, hogy online összehasonlítjuk a szállodák vagy légitársaságok ajánlatait – és ugyanez vonatkozik az új telefon, háztartásigép vagy pénzügyi szolgáltatás kiválasztására is. Ezzel párhuzamosan világszerte erősödött a független közvetítők – alkuszok és többes ügynökök – szerepe a biztosítási termékek értékesítésében – emlékeztet a közlemény.
A globális biztosításközvetítői piac mérete 2024-ben meghaladta a 256,9 milliárd dollárt, amelyből Európa közel 30 százalékot, azaz mintegy 77,1 milliárd dollárt hasított ki, és a várakozások szerint 2024 és 2031 között további 7 százalékos összetett éves növekedési ütemmel (CAGR) fog emelkedni. Az európai biztosításközvetítői piac erősödése mögött többek között a gazdasági átalakulás és a digitális transzformáció áll. A biztosításközvetítők és a technológiai cégek között létrejövő partnerségek fejlett digitális eszközöket és innovatív platformokat biztosítanak a professzionális ügyfélkiszolgáláshoz. A disztribúciós hálózatokban a közvetítői csatornák – különösen a digitális platformokkal kombinált alkuszi modellek – meghatározó szerepet töltenek be – teszik hozzá.
A magyar biztosításközvetítői piacon ugyanez a tendencia figyelhető meg.
2024-ben hét év csökkenés után először ismét növekedett a közvetítők száma, elsősorban az alkuszi és többes ügynöki hálózat bővülése miatt.
A közvetítők jutalékbevétele egyetlen év alatt 16 százalékkal emelkedett 122,8 milliárd forintról 142,4 milliárd forintra. A nem-életbiztosítási szerződések értéke 15,2 százalékkal, darabszáma pedig 14,4 százalékkal nőtt.
2024-ben a biztosítási piac növekedésének motorját a közlemény szerint egyértelműen az alkuszok és a többes ügynökök adták, akik az elért eredmények alapján meghatározó szereplői a disztribúciós hálózatnak. Ennek köszönhetően évről évre dinamikusan nő az alkuszokon és többes ügynökökön keresztül értékesített termékek száma. 2024-ben a gépjármű-biztosítások több mint fele már online brókercsatornán keresztül jött létre. Egyes piacokon – például Lengyelországban – a lakossági nem-életbiztosítási szerződések értékesítése szinte teljes egészében brókereken és többes ügynökökön keresztül történik. Magyarországon is látványos a változás: míg két évvel ezelőtt a lakásbiztosítások 60 százalékát még függőügynökök értékesítették, ma már ugyanez az arány az alkuszi és többes ügynöki csatornák javára billent. Mindezek az adatok nemzetközi és hazai szinten is azt támasztják alá, hogy a biztosítási termékek növekedése és a díjbevételek bővülése nagyrészt az alkuszok és többes ügynökök erősödő disztribúciós súlyának köszönhető, akik nélkül ezek az eredmények nem valósulhattak volna meg – fogalmaz a közlemény.
A stratégiai megállapodás keretében az Uniqa Biztosító a jövőben a brókeri, többes ügynöki, valamint direkt- és banki csatornáira helyezi a fókuszt, és
függő értékesítési hálózata 2026. január 1-től a HUNBenefit Többes Ügynök Kft.-ben folytatja működését,
amelynek keretében a Hungarikum Alkusz leányvállalata mintegy 200 000 biztosítási szerződés kezelését látja el. A szakmai irányítást a többségi tulajdonos – a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. – leányvállalata, a HUNBenefit Kft. végzi, a társaság ügyvezető pozícióját pedig Fazekas Tamás – az Uniqa Biztosító Zrt. jelenlegi exkluzív értékesítési igazgatója fogja betölteni.
A Hungarikum közleménye szerint az együttműködés egyesít több kiemelten fontos iparági kompetenciát:
- az országos lefedettségű, elkötelezett függő tanácsadói hálózatot,
- a valaha létezett legnagyobb és legeredményesebb alkuszcsoport szakértelmét és termékkínálatát, valamint
- a 14 országban jelen lévő biztosítási csoport pénzügyi és szakmai támogatását.
A megállapodás lehetővé teszi, hogy a függő tanácsadók számára elérhetővé váljon a magyar biztosítási és pénzügyi piac teljes termékpalettája – a biztosítási és banki termékektől a lakástakarékpénztári, egészségpénztári és önkéntesnyugdíjpénztári megoldásokon át a tőkepiaci termékekig. Ezáltal a tanácsadók ügyfeleik részére az eddiginél szélesebb körű biztosítási és pénzügyi termékekből választhatják ki az egyéni igényekre szabott, legmegfelelőbb megoldásokat – közölték.
Címlapképünkön Kurtisz Krisztián, az Uniqa vezérigazgatója és Keszthelyi Erik, a Hungarikum elnök-vezérigazgatója írja alá a megállapodást. Forrás: Hungarikum
