Tisztogatás a Volkswagennél: több mint 500 embert rúgtak ki idén szabályszegések miatt

A Volkswagen szóvivője megerősítette a "Bild" napilap által közölt információkat, miszerint

idén már 548 alkalmazottat bocsátottak el világszerte különböző szabályszegések, többek között igazolatlan hiányzások miatt.

A lap egy belső kiadványra hivatkozva arról számolt be, hogy csak a VW alapmárkánál több mint 300 elbocsátás történt 2025-ben, kizárólag a hat németországi telephelyen.

A figyelmeztetésekre és elbocsátásokra vonatkozó belső statisztikai információk gyűjtése egyike azoknak az intézkedéseknek, amelyeket a Volkswagen a dízelbotrány következményeként vezetett be.

