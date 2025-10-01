  • Megjelenítés
Történelmi csúcson a vállalatfelvásárlások száma Magyarországon
MTI
Történelmi csúcson van a hazai vállalatfelvásárlások és összeolvadások piaca Magyarországon, tavaly 110 ilyen üzletkötés történt összesen 9 milliárd dollár értékben, ami csaknem 40 százalékos emelkedés az előző évhez képest az EY-Parthenon jelentése szerint.
Az összefoglaló szerint a legaktívabb területek a feldolgozóipar, az IT és az energetika voltak. A belföldi befektetések aránya a korábbi 30-ról 48 százalékra emelkedett.

Nemzetközi adatok szerint 2020 és 2024 között összesen 850 hazai vállalkozás fejlesztéseit segítette magántőke, csak 2023-ban 115 céges befektetés történt, ami azt jelenti, hogy abban az évben a régióban a fejlesztési tőkeforráshoz jutó cégek 23 százaléka magyar volt.

Az idei adatok szerint 2025 első félévében 47 tranzakció zárult Magyarországon, összesen 17,5 milliárd forintnyi befektetéssel, a tranzakciók száma 17,5 százalékkal nőtt.

