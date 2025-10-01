Történelmi csúcson a vállalatfelvásárlások száma Magyarországon

Az összefoglaló szerint a legaktívabb területek a feldolgozóipar, az IT és az energetika voltak. A belföldi befektetések aránya a korábbi 30-ról 48 százalékra emelkedett.
Nemzetközi adatok szerint 2020 és 2024 között összesen 850 hazai vállalkozás fejlesztéseit segítette magántőke, csak 2023-ban 115 céges befektetés történt, ami azt jelenti, hogy abban az évben a régióban a fejlesztési tőkeforráshoz jutó cégek 23 százaléka magyar volt.
Az idei adatok szerint 2025 első félévében 47 tranzakció zárult Magyarországon, összesen 17,5 milliárd forintnyi befektetéssel, a tranzakciók száma 17,5 százalékkal nőtt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Európai terjeszkedésre készül egy új neobank
Vállalati ügyfeleket céloz a társaság.
Kiderült, mi határozza meg igazán, hogy melyik kórházat választjuk
Fókuszban a páciensélmény.
Nukleáris olvadás fenyeget Európa legnagyobb erőművében – Kongatja a vészharangot a nemzetközi ügynökség
Vészhelyzeti dízelgenerátorokat vetnek be.
2,2 milliárd forintból épült fel a magyarországi "energiapálya", amely 16 ezer ember életét könnyíti meg
Teljesen automatikus rendszer.
Hároméves csúcson a magyar lakáspiac, az Otthon Start pörgeti a vásárlásokat
Ennél magasabban utoljára 2022 márciusában volt.
Elérte a korrekció a magyar tőzsdét, megugrott a forgalom szeptemberben
De volt olyan részvény, ami így is nagyot ment.
Nagy Márton bejelentette: új adócsökkentésen dolgozik a kormány
Kabinetülésről jelentkezett.
A mesterséges intelligencia hatása a választásokra
A 2024-es tapasztalatok alapján a generatív mesterséges intelligencia jóval mérsékeltebb hatást gyakorol a választásokra, mint azt korábban sokan gondolták.
Sakkmesterből játéktervező, majd Nobel-díjas tudós: ő az agy a Google AI mögött
Sakkmesterből videójáték-tervező, majd idegtudós és Nobel-díjas: Demis Hassabis a teremtő elme a Google AI mögött. Egyedülállóan sokoldalú és kreatív pályája alatt számos olyan újítá
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Abszolút hozam euróban - hogyan fordítható előnnyé a bizonytalan piaci környezet?
Ha befektetésről van szó, sokan keresik az arany középutat: ne kelljen kitenni magukat a részvénypiac szeszélyeinek, de ne is kelljen megelégedni a pénzpiaci eszközök szerény hozamaival. Az eu
A mesterséges intelligencia vegánjai
Az MI-veganizmus egy új társadalmi mozgalom, amely etikai, környezeti és jóléti megfontolásokból tudatosan korlátozza a mesterséges intelligencia használatát.
Új lakossági állampapírok érkeznek októbertől. Érdemes sietnie a befektetőknek?
Új lakossági állampapírok forgalmazása indul el októbertől, ezzel párhuzamosan számos jelenleg elérhető befektetés forgalmazása lezárul. Ráadásul nem csak a szokásos sorozatcserékről van
Olcsó kacatból high-tech ipar
USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a
A Vaslady ébredése
Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Új trend az energiapiacon: így fixálhatóak évekre az alacsony árak
A legnagyobb techgigászok, mint a Google, Amazon, Microsoft állnak a trend élén.
Egy betegség, ami minden magyarnak fáj: évtizedek óta küzdünk vele
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása: fókuszban a fiskális alkoholizmus.
Október 17-én indul a Préda, a Portfolio kiberbűnügyi podcastsorozatának második évada
A témák között mesterséges intelligencia, online játék, kriptós befektetési csalások.