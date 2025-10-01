Történelmi csúcson az arany

Az arany ára rekordszintre emelkedett szerdán, összefüggésben az amerikai kormányzati leállással és a gyenge munkaerőpiaci adatokkal.

A spot arany ára 0,1%-kal 3860,13 dollárra emelkedett unciánként, miután elérte a 3875,51 dolláros történelmi csúcsot. Az amerikai határidős aranyár decemberi szállításra 0,4%-kal 3887,40 dollárra nőtt.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A dollárindex több mint egy heti mélypontra esett, ami az aranyat vonzóbbá tette a külföldi vásárlók számára.

Az arany árfolyamának emelkedését a gyengébb dollár, az amerikai kormányzati leállással kapcsolatos politikai helyzet és az általános geopolitikai bizonytalanság hajtja.

Az amerikai kormány működésének jelentős része leállt, mivel nem született megállapodás a Kongresszus és a Fehér Ház között a finanszírozás tekintetében. A leállás késleltetheti a kulcsfontosságú gazdasági adatok közzétételét, beleértve a pénteken esedékes nem mezőgazdasági foglalkoztatási jelentést is.

A keddi JOLTS jelentés az amerikai álláslehetőségek marginális növekedését mutatta augusztusban, miközben a felvételek száma csökkent. A kereskedők most 25 bázispontos kamatcsökkentést áraznak be erre a hónapra és egy másikat decemberre.

Az arany, amely hagyományosan védelmet nyújt a gazdasági és politikai bizonytalanság ellen, alacsony kamatkörnyezetben virágzik nem hozamtermelő jellege miatt.

Az idén több mint 47%-kal emelkedett az ára.

A Deutsche Bank elemzője szerint az arany raliját veszélyeztetheti a dollár erősödése, a Fed váratlan szigorú politikai lépései és az amerikai fiskális reformok.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ