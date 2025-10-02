Formába lendültek a tőzsdék, egyre nagyobb az emelkedés a piacon

Kitart az emelkedés az európai tőzsdéken, a régiót összefogó Stoxx 600 index 0,8 százalékos pluszban van. A fontosabb indexek kivétel nélkül emelkednek, a DAX 1,4 százalékot, a CAC 1,2 százalékot, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékot erősödött.

A kezdeti iránykeresés után a magyar piac is csatlakozott európai társaihoz, jelenleg 0,5 százalékos pluszban van a BUX, elsősorban a Richter 2,4 százalékos emelkedésének köszönhetően.