Formába lendültek a tőzsdék, meglett az újabb történelmi csúcs
Üzlet

Portfolio
Hiába állt le az amerikai kormányzat, a tengerentúli részvénypiacok a kezdeti esésből felpattanva végül emelkedéssel zárták a szerdai kereskedést. A pozitív momentum a világ más részein is megfigyelhető, Ázsiában is emelkedtek a piacok, különösen a dél-koreai tőzsde, amelyet a Samsung és az SK Hynix ralija húzott történelmi csúcsra. Ami Európát illeti, itt is kitart az emelkedés, a nyitástól távolodva egyre nagyobb rali alakul ki az európai piacokon, beleértve a magyar tőzsdét is. Az USA-ban ma is új rekordok dőltek.
Itt is az új történelmi csúcs

A Dow 0,17%-os, az S&P 500 0,06%-os, a Nasdaq 0,39%-os pluszban fejezte be a kereskedést, ami azt jelenti, hogy mindhárom vezető amerikai részvényindex új történelmi csúcson zárt.

Pozitív a hangulat az amerikai tőzsdéken

Emelkedéssel nyitottak, majd enyhe lejtmenetbe kapcsoltak az amerikai tőzsdék a nyitás után, most viszont újra egyöntetűen pozitív tartományban vannak: a Dow 0,3%-os, az S&P 500 0,15%-os, a Nasdaq 0,4%-os erősödést mutat. Kilóg a mezőnyből felfelé a Caterpillar 2,0% feletti, illetve a 3M 1,7%-os emelkedésével.

Jót ment a magyar tőzsde

Hiába esett 0,4 százalékot az OTP, a többi blue chip megmentette a napot a magyar tőzsdén. A Mol 0,6, a Richter 2,8, a Telekom pedig 0,9 százalékos pluszban zárt.

A BUX index peidg végül 0,7 százalékos pluszban fejezte be a napot.

Korrekcióba kezdett az arany

Az arany árfolyama már 3897 dolláros történelmi csúcson is volt csütörtök délután, az amerikai piacnyitás után azonban korrekció kezdődött. Alig másfél óra alatt 1,7 százalékot zuhant a jegyzés.

Csúcson az S&P 500

Emelkednek az amerikai tőzsdék a nyitás után, a Dow 0,2 százalékkal került feljebb, az S&P 500 0,3 százalékot erősödött, a Nasdaq pedig 0,5 százalékos pluszban kezdett.

Kitart a rali

Továbbra is kifejezetten jó hangulat uralkodik az európai tőzsdéken, 1,4 százalékot emelkedett a DAX és a CAC, a régiót összefogó Stoxx 600 index pedig 0,8 százalékos pluszban van. A magyar piacon is egyre jobb a hangulat, a BUX már 0,7 százalékos erősödést mutat.

Warren Buffett meghúzta a ravaszt, az elmúlt három év legnagyobb üzletét üti nyélbe

Warren Buffett vállalata, a Berkshire Hathaway 9,7 milliárd dollárért vásárolja meg az Occidental Petroleum vegyipari részlegét, az OxyChemt, ami a befektetési holding legnagyobb akvizíciója 2022 óta - tudósított a CNBC.

Egyre nagyobb az emelkedés

Kitart az emelkedés az európai tőzsdéken, a régiót összefogó Stoxx 600 index 0,8 százalékos pluszban van. A fontosabb indexek kivétel nélkül emelkednek, a DAX 1,4 százalékot, a CAC 1,2 százalékot, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékot erősödött.

A kezdeti iránykeresés után a magyar piac is csatlakozott európai társaihoz, jelenleg 0,5 százalékos pluszban van a BUX, elsősorban a Richter 2,4 százalékos emelkedésének köszönhetően.

Záporoznak a jó hírek az AI-ról, egy nap alatt 200 milliárd dollárt ugrott a chipgyártók értéke globálisan

A chipgyártók piaci értéke több mint 200 milliárd dollárt ugrott globálisan, miután a befektetők igyekeznek részesedést szerezni a mesterséges intelligencia szektorban az egymást követő pozitív hírek közepette - számolt be a Bloomberg.

Nagyon megy a Tescónak, egyre többen választják a brit szupermarketláncot

A Tesco megemelte idei profitvárakozását, miután a versenytársainál kedvezőbb áraival és saját márkás termékeivel a vártnál több vásárlót vonzott - jelentette a Bloomberg.

Erős kezdés Európában

Emelkednek az európai tőzsdék a nyitás után, a DAX 0,7 százalékkal került feljebb, míg a CAC 0,9 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékos pluszban kezdett. A milánói börze is feljebb került 0,5 százalékkal, a spanyol piac azonban stagnál.

Iránykereséssel indul a nap a magyar tőzsdén

Miközben az európai piacokon emelkedéssel indult a mai kereskedés, a magyar tőzsde egyelőre az irányt keresi.

Olyat tett Elon Musk, ami a világon még soha senkinek nem sikerült

Elon Musk vagyona elérte a történelmi 500 milliárd dollárt, elsőként a világon.

Bekerült a BUMIX indexbe a BÉT részvénye

A Budapesti Értéktőzsde részvénye is helyet kapott a BUMIX indexkosárban 2025. október 1-től.

Véleményt mondott az Opusról az Equilor

Tartásra ajánja az Opus részvényeit az Equilor a vállalat második negyedéves gyorsjelentése után.

Újabb megállapodásokat kötött az OpenAI, elszállt a chipgyártók árfolyama

A Samsung és az SK Hynix részvényei jelentősen emelkedtek, miután partnerséget kötöttek az OpenAI-jal fejlett memóriachipek gyártására és dél-koreai adatközpontok bővítésére - jelentette a CNBC.

Folytatódhat az emelkedés

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,3 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,5 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,33 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 1,52 százalékkal került feljebb. A kínai piacok ünnepnap miatt zárva tartanak október 1-8. között.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,13 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,64 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,88 százalékot emelkedhet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,06 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,14 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,22 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma ismét amerikai adatokra figyelhetnek a befektetők, a heti munkanélküliségi statisztika mellett érkezik a gyáripari megrendelések állományának alakulása van mára datálva. A kormányzati leállás miatt azonban mindkét adat megjelenése bizonytalan.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 34,0 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 7,9 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 42,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 5,4 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 47,3 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 441,1 0,1% 0,7% 2,0% 9,2% 10,2% 67,0%
S&P 500 6 711,2 0,3% 1,1% 3,9% 14,1% 17,6% 98,5%
Nasdaq 24 800,86 0,5% 1,2% 5,9% 18,0% 25,4% 114,1%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 44 550,85 -0,8% -2,4% 5,6% 11,7% 15,3% 92,2%
Hang Seng 26 855,56 0,0% 1,3% 4,8% 33,9% 27,1% 14,5%
CSI 300 4 640,7 0,0% 1,6% 2,6% 17,9% 15,5% 1,2%
Európai részvényindexek              
DAX 24 113,62 1,0% 1,9% 0,3% 21,1% 25,5% 89,4%
CAC 7 966,95 0,9% 1,8% 3,4% 7,9% 5,2% 65,2%
FTSE 9 446,43 1,0% 2,1% 2,7% 15,6% 14,1% 60,7%
FTSE MIB 43 079,58 0,8% 1,5% 1,6% 26,0% 27,6% 126,0%
IBEX 15 538,8 0,4% 2,3% 4,0% 34,0% 33,1% 130,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 99 157,13 0,3% 0,8% -4,4% 25,0% 33,7% 194,6%
ATX 4 699,72 1,4% 1,4% 1,1% 28,3% 30,0% 124,8%
PX 2 351,76 0,9% 1,7% 3,5% 33,6% 46,6% 173,7%
Magyar blue chipek              
OTP 28 970 1,0% 0,9% -3,2% 33,6% 56,2% 197,1%
Mol 2 750 1,9% 2,6% -6,3% 0,7% 2,6% 62,7%
Richter 9 835 -2,7% -1,1% -6,1% -5,4% -12,3% 46,8%
Magyar Telekom 1 810 2,0% 0,4% -6,6% 42,1% 72,7% 393,2%
Nyersanyagok              
WTI 62,59 -0,9% -4,3% -2,8% -13,6% -11,1% 62,3%
Brent 67,08 0,0% -3,3% -1,6% -10,2% -10,1% 63,6%
Arany 3 867,58 0,9% 3,0% 11,2% 47,3% 45,4% 102,6%
Devizák              
EURHUF 388,9500 -0,2% -0,5% -1,5% -5,4% -2,4% 8,3%
USDHUF 331,1622 -0,1% -0,5% -1,8% -16,6% -7,9% 8,2%
GBPHUF 447,0750 0,0% -0,3% -2,2% -10,2% -6,4% 13,6%
EURUSD 1,1745 0,0% 0,0% 0,3% 13,4% 6,0% 0,1%
USDJPY 147,6900 0,0% -0,7% 0,3% -6,0% 2,8% 39,8%
GBPUSD 1,3506 0,3% 0,4% -0,3% 7,8% 1,6% 5,0%
Kriptovaluták              
Bitcoin 118 668 4,0% 4,7% 8,6% 25,7% 95,2% 1 017,1%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,09 -1,0% -0,9% -2,8% -10,6% 9,4% 503,6%
10 éves német állampapírhozam 2,67 0,0% -1,2% -1,1% 13,1% 30,9% -608,2%
10 éves magyar állampapírhozam 6,89 0,1% 0,4% -4,0% 4,1% 10,8% 183,5%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
