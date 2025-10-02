Formába lendültek a tőzsdék, meglett az újabb történelmi csúcs

Hiába esett 0,4 százalékot az OTP, a többi blue chip megmentette a napot a magyar tőzsdén. A Mol 0,6, a Richter 2,8, a Telekom pedig 0,9 százalékos pluszban zárt.

A BUX index peidg végül 0,7 százalékos pluszban fejezte be a napot.