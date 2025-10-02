  • Megjelenítés
Iránykereséssel indul a nap a magyar tőzsdén
Iránykereséssel indul a nap a magyar tőzsdén

Miközben az európai piacokon emelkedéssel indult a mai kereskedés, a magyar tőzsde egyelőre az irányt keresi.
Nem mutat jelentős elmozdulást ma reggel a BUX, az index értéke 99 158 ponton, vagyis előző napi záróértéke közelében áll.

A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, a Richter árfolyama 0,4 százalékkal került feljebb, az OTP árfolyama 0,1 százalékos pluszban van, a Magyar Telekom árfolyama 0,1 százalékos pluszban áll, míg a Mol árfolyama 0,9 százalékkal került lejjebb.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a CIG Pannónia és az ANY teljesít, míg a leggyengébben a Duna House és az Akko indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Richter, de a 4iG is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
wall street bankár
