Jó a hangulat a piacon, emelkednek a tőzsdék

Erős kezdés Európában
Emelkednek az európai tőzsdék a nyitás után, a DAX 0,7 százalékkal került feljebb, míg a CAC 0,9 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékos pluszban kezdett. A milánói börze is feljebb került 0,5 százalékkal, a spanyol piac azonban stagnál.
Iránykereséssel indul a nap a magyar tőzsdén
Miközben az európai piacokon emelkedéssel indult a mai kereskedés, a magyar tőzsde egyelőre az irányt keresi.
Olyat tett Elon Musk, ami a világon még soha senkinek nem sikerült
Elon Musk vagyona elérte a történelmi 500 milliárd dollárt, elsőként a világon.
Bekerült a BUMIX indexbe a BÉT részvénye
A Budapesti Értéktőzsde részvénye is helyet kapott a BUMIX indexkosárban 2025. október 1-től.
Véleményt mondott az Opusról az Equilor
Tartásra ajánja az Opus részvényeit az Equilor a vállalat második negyedéves gyorsjelentése után.
Újabb megállapodásokat kötött az OpenAI, elszállt a chipgyártók árfolyama
A Samsung és az SK Hynix részvényei jelentősen emelkedtek, miután partnerséget kötöttek az OpenAI-jal fejlett memóriachipek gyártására és dél-koreai adatközpontok bővítésére - jelentette a CNBC.
Folytatódhat az emelkedés
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,3 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,5 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,33 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 1,52 százalékkal került feljebb. A kínai piacok ünnepnap miatt zárva tartanak október 1-8. között.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 1,13 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,64 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,88 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,06 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,14 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,22 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma ismét amerikai adatokra figyelhetnek a befektetők, a heti munkanélküliségi statisztika mellett érkezik a gyáripari megrendelések állományának alakulása van mára datálva. A kormányzati leállás miatt azonban mindkét adat megjelenése bizonytalan.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 34,0 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 7,9 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 42,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 5,4 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 47,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 441,1
|0,1%
|0,7%
|2,0%
|9,2%
|10,2%
|67,0%
|S&P 500
|6 711,2
|0,3%
|1,1%
|3,9%
|14,1%
|17,6%
|98,5%
|Nasdaq
|24 800,86
|0,5%
|1,2%
|5,9%
|18,0%
|25,4%
|114,1%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|44 550,85
|-0,8%
|-2,4%
|5,6%
|11,7%
|15,3%
|92,2%
|Hang Seng
|26 855,56
|0,0%
|1,3%
|4,8%
|33,9%
|27,1%
|14,5%
|CSI 300
|4 640,7
|0,0%
|1,6%
|2,6%
|17,9%
|15,5%
|1,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 113,62
|1,0%
|1,9%
|0,3%
|21,1%
|25,5%
|89,4%
|CAC
|7 966,95
|0,9%
|1,8%
|3,4%
|7,9%
|5,2%
|65,2%
|FTSE
|9 446,43
|1,0%
|2,1%
|2,7%
|15,6%
|14,1%
|60,7%
|FTSE MIB
|43 079,58
|0,8%
|1,5%
|1,6%
|26,0%
|27,6%
|126,0%
|IBEX
|15 538,8
|0,4%
|2,3%
|4,0%
|34,0%
|33,1%
|130,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|99 157,13
|0,3%
|0,8%
|-4,4%
|25,0%
|33,7%
|194,6%
|ATX
|4 699,72
|1,4%
|1,4%
|1,1%
|28,3%
|30,0%
|124,8%
|PX
|2 351,76
|0,9%
|1,7%
|3,5%
|33,6%
|46,6%
|173,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|28 970
|1,0%
|0,9%
|-3,2%
|33,6%
|56,2%
|197,1%
|Mol
|2 750
|1,9%
|2,6%
|-6,3%
|0,7%
|2,6%
|62,7%
|Richter
|9 835
|-2,7%
|-1,1%
|-6,1%
|-5,4%
|-12,3%
|46,8%
|Magyar Telekom
|1 810
|2,0%
|0,4%
|-6,6%
|42,1%
|72,7%
|393,2%
|Nyersanyagok
|WTI
|62,59
|-0,9%
|-4,3%
|-2,8%
|-13,6%
|-11,1%
|62,3%
|Brent
|67,08
|0,0%
|-3,3%
|-1,6%
|-10,2%
|-10,1%
|63,6%
|Arany
|3 867,58
|0,9%
|3,0%
|11,2%
|47,3%
|45,4%
|102,6%
|Devizák
|EURHUF
|388,9500
|-0,2%
|-0,5%
|-1,5%
|-5,4%
|-2,4%
|8,3%
|USDHUF
|331,1622
|-0,1%
|-0,5%
|-1,8%
|-16,6%
|-7,9%
|8,2%
|GBPHUF
|447,0750
|0,0%
|-0,3%
|-2,2%
|-10,2%
|-6,4%
|13,6%
|EURUSD
|1,1745
|0,0%
|0,0%
|0,3%
|13,4%
|6,0%
|0,1%
|USDJPY
|147,6900
|0,0%
|-0,7%
|0,3%
|-6,0%
|2,8%
|39,8%
|GBPUSD
|1,3506
|0,3%
|0,4%
|-0,3%
|7,8%
|1,6%
|5,0%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|118 668
|4,0%
|4,7%
|8,6%
|25,7%
|95,2%
|1 017,1%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,09
|-1,0%
|-0,9%
|-2,8%
|-10,6%
|9,4%
|503,6%
|10 éves német állampapírhozam
|2,67
|0,0%
|-1,2%
|-1,1%
|13,1%
|30,9%
|-608,2%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,89
|0,1%
|0,4%
|-4,0%
|4,1%
|10,8%
|183,5%
