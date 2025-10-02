Kimondták a tudósok: olyan gigantikus gátat épített Kína, hogy lassabban forog tőle a Föld

A NASA Goddard Űrkutatási Központjának tudósai megerősítették, hogy

a közel 18 éve megépült gát által visszatartott 10 billió gallon víz súlya átrendezte a bolygó tömegét, ami befolyásolta a Föld tehetetlenségi nyomatékát.

A szakértők szerint ez a hatás a Föld forgástengelyének körülbelül 2 centiméteres eltolódását okozta.

Bár ez az eltolódás a Föld méretéhez képest csekélynek tűnhet, bolygófizikai szempontból jelentős. A Föld forgása kissé lelassul, amikor több tömeg távolodik el a tengelyétől. Ez a jelenség hasonlít olyan természeti eseményekhez, mint a 2004-es indiai-óceáni cunami, amely a tektonikus mozgások miatt szintén eltolta a Föld tengelyét és néhány mikroszekundummal rövidítette meg a napot.

A Három-szurdok gát építése 1994-ben kezdődött, és több mint egy évtizedig tartott, mire 2006-ban befejezték a projektet. A létesítmény a Jangce folyót 10 billió gallonos víztározóvá alakította, amely naponta átlagosan 0,54 TWh villamos energiát termel - ez elegendő 5,4 millió háztartás egy havi energiaellátásához.

A modern mérnöki csoda egyes országok elektromos teljesítményével vetekszik, és csökkenti Kína fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségét. Emellett kulcsszerepet játszik a régió árvízvédelmében is. A projekt azonban súlyos árat követelt: 1,2 millió embert kellett kitelepíteni, és a közel 600 kilométeres elárasztott terület évszázadok alatt kialakult ökoszisztémákat temetett maga alá, drámaian megváltoztatva a tájképet.

