Megszűnik a magyar energiatőzsde derivatív szegmense
Megszűnik a magyar energiatőzsde derivatív szegmense

Megszűnik a magyar energiatőzsde derivatív szegmense, a HUDEX.

Az erről szóló tájékoztatás a HUDEX Zrt. honlapján jelent meg, ami alapján a társaság döntést hozott arról, hogy „megkezdi villamosenergia- és gázszegmensének bezárási folyamatát”, mivel az eddigi erőfeszítések ellenére

a piaci likviditás nem érte el a hosszú távú fenntarthatósághoz és jogszabályi megfeleléshez szükséges szintet.

A termékek és kontraktusok kivezetése több lépésben történik, a folyamat a 2025. október 1-jéig nem kereskedett kontraktusok azonnali felfüggesztéssel kezdődött meg.

További részletes információ a társaság angol nyelvű piaci hirdetményében olvasható.

