Megvan a világ új legértékesebb startupja, 500 milliárd dollárt ér
Az OpenAI 500 milliárd dolláros értékelés mellett zárta le azt az üzletet, amelyben jelenlegi és korábbi alkalmazottai 6,6 milliárd dollár értékben értékesíthettek részvényeket a vállalatban - számolt be a Bloomberg. November 25-ei AI & Digital Transformation konferenciánkon AI use case-ekről, üzleti tapasztalatokról, gyakorlati megoldásokról lesz szó egy egész napon át, érdemes regisztrálni az eseményre!

A másodlagos részvényértékesítés révén

a ChatGPT készítője megelőzte Elon Musk SpaceX vállalatát, és a világ legértékesebb startupjává vált.

Az OpenAI értéke korábban 300 milliárd dollár volt a SoftBank Group Corp. által vezetett 40 milliárd dolláros finanszírozási kör során.

Az üzlet keretében az OpenAI alkalmazottai olyan befektetői csoportnak adtak el részvényeket, amelyben a Thrive Capital, a SoftBank, a Dragoneer Investment Group, az Abu Dhabi-i MGX és a T. Rowe Price is szerepel. A Bloomberg News korábban már beszámolt a másodlagos értékesítésről folytatott tárgyalásokról.

A jelentősebb amerikai startupok gyakran tárgyalnak részvényértékesítésről alkalmazottaik számára, hogy ezzel jutalmazzák és megtartsák munkatársaikat, valamint külső befektetőket vonzzanak.

Az értékesített részvények teljes összege elmaradt attól a több mint 10 milliárd dolláros értéktől, amelyet a vállalat engedélyezett, ami a bennfentes szerint azt jelzi, hogy a jelenlegi és korábbi alkalmazottak bíznak a vállalkozás hosszú távú életképességében.

Az OpenAI egyre versenyképesebb piacon küzd a mesterséges intelligencia területén dolgozó tehetségekért. A Meta agresszíven toboroz kutatókat az OpenAI-tól és más AI-cég az új "szuperintelligencia" csapatába, magas fizetésért. A másodlagos részvényértékesítés segíthet az OpenAI-nak ösztönözni alkalmazottait, hogy maradjanak a vállalatnál, és utasítsák el a bőkezű ajánlatokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

