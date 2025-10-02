Megvan a világ új legértékesebb startupja, 500 milliárd dollárt ér

A másodlagos részvényértékesítés révén

a ChatGPT készítője megelőzte Elon Musk SpaceX vállalatát, és a világ legértékesebb startupjává vált.

Az OpenAI értéke korábban 300 milliárd dollár volt a SoftBank Group Corp. által vezetett 40 milliárd dolláros finanszírozási kör során.

Az üzlet keretében az OpenAI alkalmazottai olyan befektetői csoportnak adtak el részvényeket, amelyben a Thrive Capital, a SoftBank, a Dragoneer Investment Group, az Abu Dhabi-i MGX és a T. Rowe Price is szerepel. A Bloomberg News korábban már beszámolt a másodlagos értékesítésről folytatott tárgyalásokról.

A jelentősebb amerikai startupok gyakran tárgyalnak részvényértékesítésről alkalmazottaik számára, hogy ezzel jutalmazzák és megtartsák munkatársaikat, valamint külső befektetőket vonzzanak.

Az értékesített részvények teljes összege elmaradt attól a több mint 10 milliárd dolláros értéktől, amelyet a vállalat engedélyezett, ami a bennfentes szerint azt jelzi, hogy a jelenlegi és korábbi alkalmazottak bíznak a vállalkozás hosszú távú életképességében.

Az OpenAI egyre versenyképesebb piacon küzd a mesterséges intelligencia területén dolgozó tehetségekért. A Meta agresszíven toboroz kutatókat az OpenAI-tól és más AI-cég az új "szuperintelligencia" csapatába, magas fizetésért. A másodlagos részvényértékesítés segíthet az OpenAI-nak ösztönözni alkalmazottait, hogy maradjanak a vállalatnál, és utasítsák el a bőkezű ajánlatokat.

