Nagyon megy a Tescónak, egyre többen választják a brit szupermarketláncot

Nagy-Britannia legnagyobb szupermarketlánca csütörtöki közleményében jelezte, hogy az idei pénzügyi évre vonatkozó korrigált működési eredmény előrejelzését 3,1 milliárd fontra emelte a korábbi 3 milliárd fontról.

A Tesco az elmúlt évben folyamatosan növelte piaci részesedését versenytársaival szemben, köszönhetően a versenyképes árainak, valamint a prémium és saját márkás termékek kínálatának.

A vállalat közlése szerint a Tesco Finest termékcsalád már a harmadik egymást követő évben produkál kétszámjegyű növekedést.

A kiskereskedelmi lánc Clubcard hűségprogramja a legelterjedtebb a szupermarketek között, ami értékes adatokat biztosít a Tescónak személyre szabott ajánlatok kidolgozásához, valamint lehetővé teszi a fogyasztói szokásokkal kapcsolatos információk megosztását a beszállító vállalatokkal.

A bejelentést követően a Tesco árfolyama 3,6 százalékot emelkedett a londoni tőzsdén.

