  • Megjelenítés
Nagyon megy a Tescónak, egyre többen választják a brit szupermarketláncot
Üzlet

Nagyon megy a Tescónak, egyre többen választják a brit szupermarketláncot

Portfolio
A Tesco megemelte idei profitvárakozását, miután a versenytársainál kedvezőbb áraival és saját márkás termékeivel a vártnál több vásárlót vonzott - jelentette a Bloomberg.

Nagy-Britannia legnagyobb szupermarketlánca csütörtöki közleményében jelezte, hogy az idei pénzügyi évre vonatkozó korrigált működési eredmény előrejelzését 3,1 milliárd fontra emelte a korábbi 3 milliárd fontról.

A Tesco az elmúlt évben folyamatosan növelte piaci részesedését versenytársaival szemben, köszönhetően a versenyképes árainak, valamint a prémium és saját márkás termékek kínálatának.

A vállalat közlése szerint a Tesco Finest termékcsalád már a harmadik egymást követő évben produkál kétszámjegyű növekedést.

A kiskereskedelmi lánc Clubcard hűségprogramja a legelterjedtebb a szupermarketek között, ami értékes adatokat biztosít a Tescónak személyre szabott ajánlatok kidolgozásához, valamint lehetővé teszi a fogyasztói szokásokkal kapcsolatos információk megosztását a beszállító vállalatokkal.

A bejelentést követően a Tesco árfolyama 3,6 százalékot emelkedett a londoni tőzsdén.

aW1R4UJe

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
wall street bankár
Üzlet
Jó a hangulat a piacon, emelkednek a tőzsdék
Pénzcentrum
Elképesztő dolog derült ki a Covid-fertőzésekről: filléres megoldás jelenthet igazi védelmet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility