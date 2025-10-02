Több területen szünetelni fog a Telekom szolgáltatása

A Magyar Telekom több településen, köztük a fővárosban is szolgáltatáskiesést jelentett be október első napjaira. A hálózatfejlesztési és korszerűsítési munkálatok miatt átmeneti szünet várható az otthoni internet-, tévé- és telefonszolgáltatásokban.

A szolgáltató hivatalos honlapján tájékoztatta ügyfeleit a közelgő karbantartási munkálatokról. A közlemény szerint az első szolgáltatáskiesés október 2-án, 10:00 és 14:00 óra között Vácon várható, majd ugyanaznap 23:01-től október 3-án 05:00 óráig Budapest II. kerületének több részén (1022, 1024, 1025, 1026 irányítószámú területeken) kell számítani időszakos leállásra.

Október 3-án 0:00 és 04:00 óra között több kelet-magyarországi településen is szünetelni fognak a szolgáltatások. Nyíribrony, Nyírkércs, Ramocsaháza, Nyírmada, Pusztadobos, Rohod és Vaja lakosai is érintettek lesznek. A vidéki településeken jellemzően rövidebb, néhány perces kiesésekre lehet számítani,

míg a fővárosban akár többórás szolgáltatásszünet is előfordulhat.

A Telekom azt javasolja ügyfeleinek, hogy amennyiben a jelzett időszakok után sem állna helyre a szolgáltatás, próbálják meg újraindítani a digitális elosztót. Ha ez a megoldás nem vezet eredményre, a társaság ügyfélszolgálata a 1414-es telefonszámon nyújt további segítséget a problémák elhárításában.

Címlapkép forrása: Portfolio