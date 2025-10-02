Több területen szünetelni fog a Telekom szolgáltatása

A szolgáltató hivatalos honlapján tájékoztatta ügyfeleit a közelgő karbantartási munkálatokról. A közlemény szerint az első szolgáltatáskiesés október 2-án, 10:00 és 14:00 óra között Vácon várható, majd ugyanaznap 23:01-től október 3-án 05:00 óráig Budapest II. kerületének több részén (1022, 1024, 1025, 1026 irányítószámú területeken) kell számítani időszakos leállásra.
Október 3-án 0:00 és 04:00 óra között több kelet-magyarországi településen is szünetelni fognak a szolgáltatások. Nyíribrony, Nyírkércs, Ramocsaháza, Nyírmada, Pusztadobos, Rohod és Vaja lakosai is érintettek lesznek. A vidéki településeken jellemzően rövidebb, néhány perces kiesésekre lehet számítani,
míg a fővárosban akár többórás szolgáltatásszünet is előfordulhat.
A Telekom azt javasolja ügyfeleinek, hogy amennyiben a jelzett időszakok után sem állna helyre a szolgáltatás, próbálják meg újraindítani a digitális elosztót. Ha ez a megoldás nem vezet eredményre, a társaság ügyfélszolgálata a 1414-es telefonszámon nyújt további segítséget a problémák elhárításában.
Címlapkép forrása: Portfolio
Belháborúzik a német kormány, megakasztják Brüsszel nagy terveit
A berlini vezetés lábon lövi magát és az egész Európai Uniót.
Kitálalt az orosz hadsereg valódi állapotáról a tábornok, lesújtott Putyin haragja
Nem volt célravezető az őszinteség.
Iránykereséssel indul a nap a magyar tőzsdén
Vegyes mozgások a hazai piacon.
Csalódnia kell annak, aki azt hitte, hogy a kormányzati leállás alatt nem kell vámokat fizetni
A beszedés alapvető funkciónak számít.
Úgy veszik a luxuslakásokat készpénzre, mintha nem lenne holnap
Kétéves csúcson a manhattani lakóingatlanpiac.
Ellenőrzést végzett az amerikai gyógyszerfelügyelet a Richternél
Megfelelt a gyógyszergyártó az ellenőrzésen.
Összeütközött két utasszállító a New York-i LaGuardia repülőtéren
Két Delta Air Lines gépről van szó.
Toronydarutól az irodabútorig: ezért éri meg ipari aukción licitálni
Kocsis Csabát, az Intergavel Kft. ügyvezetőjét kérdeztük.
Drága a forint vagy csak mi érezzük annak?
Sokan panaszkodnak az utóbbi időben, hogy Magyarország nagyon drága hellyé vált, külföldön a nyaralás alatt olcsóbb volt az élet. Az ilyen típusú észrevételek döntően szubjektív... The p
Az osztalék portfólióm - 2025. szeptember
Aktív hónap volt, vásároltam sokat, új részvényeket és a már meglévők mellé is. Osztalék viszont alig csordogált.VáltozásokUnited Parcel Service, Inc. (UPS) vásárlás 85 dolláron, 7,72%
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
A mesterséges intelligencia vegánjai
Az MI-veganizmus egy új társadalmi mozgalom, amely etikai, környezeti és jóléti megfontolásokból tudatosan korlátozza a mesterséges intelligencia használatát.
KlimaKover - megoldás a közterek hűtésére?
Energiatakarékos és fenntartható technológia a városi hőhullámok enyhítésére.
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Üzemanyag-vásárlóerő: időutazás a rendszerváltástól napjainkig
Cikkünkben egy gyors áttekintést adunk arról, hogy az elmúlt három és fél évtizedben egy átlagos magyar havi munkabérből hány liter benzint lehetett vásárolni, milyen trendet figyelhetünk m
A 3%-os lakáshitel titkai: mostanra kiderült, mire kell figyelni igazán
A Portfolio Checklistben az Otthon Start tanulságait elemezzük.
Új trend az energiapiacon: így fixálhatóak évekre az alacsony árak
A legnagyobb techgigászok, mint a Google, Amazon, Microsoft állnak a trend élén.
Egy betegség, ami minden magyarnak fáj: évtizedek óta küzdünk vele
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása: fókuszban a fiskális alkoholizmus.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.