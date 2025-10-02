Tűzeset történt a debreceni BMW-gyárban

A BMW megerősítette, hogy szeptember 30-án
lángok keletkeztek a debreceni gyár egyik gyártóegységében.
A létesítmény saját tűzoltósága azonnal a helyszínre vonult, és rövid időn belül felszámolta a tüzet.
A vállalat közleményében kiemelte, hogy minden szükséges intézkedést az előírásoknak megfelelően, haladéktalanul megtettek, elsődleges szempontként kezelve a dolgozók biztonságát. Az eset során senki sem szenvedett sérülést.
A BMW hangsúlyozta, hogy globális szinten felkészültek az ilyen ritka eseményekre. A debreceni üzemet a legszigorúbb biztonsági előírások szerint tervezték, az automatikus sprinkler rendszer azonnal működésbe lépett és hatékonyan segítette a beavatkozást.
A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a debreceni hivatásos tűzoltókhoz tűzjelzőn keresztül érkezett jelzés. Az épületek átvizsgálása során nem találtak tüzet, így téves jelzésként kezelték az esetet, tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség.
Debrecen önkormányzata közölte, hogy amint tudomásukra jutott az eset, felvették a kapcsolatot a BMW-gyárral és a katasztrófavédelemmel. A létesítményi tűzoltóság néhány perc alatt elhárította a problémát, a gyár tűzvédelmi rendszere hatékonyan működött.
A városháza hangsúlyozta, hogy az esemény nem gyakorolt hatást a környezetre. Az önkormányzat ellenőrizte a Környezeti Ellenőrző Rendszer adatait, a gyár körüli mérőállomások nem mutattak eltérést a szokásos értékekhez képest.
Címlapkép forrása: BMW
