Újabb megállapodásokat kötött az OpenAI, elszállt a chipgyártók árfolyama

A dél-koreai chipgyártó óriások, a Samsung Electronics és az SK Hynix részvényei meredeken emelkedtek csütörtökön,

miután előző nap bejelentették együttműködésüket az OpenAI-jal a mesterséges intelligencia vállalat Stargate kezdeményezésének részeként.

A Samsung részvényei több mint 4%-kal erősödtek, elérve a 2021 januárja óta látott legmagasabb szintet,

míg az SK Hynix papírjai több mint 9%-ot ugrottak, ami 2000 óta a legmagasabb értéket jelenti.

Az OpenAI közleménye szerint a partnerség célja "a következő generációs mesterséges intelligenciához nélkülözhetetlen fejlett memóriachipek kínálatának növelése és a dél-koreai adatközponti kapacitás bővítése". A ChatGPT fejlesztője hozzátette, hogy a két dél-koreai vállalat fokozni fogja a fejlett memóriachipek gyártását, amelyek elengedhetetlenek az AI-modellek működtetéséhez.

A bejelentés Sam Altman OpenAI-vezérigazgató szöuli látogatása során történt, ahol találkozott Lee Jae Myung dél-koreai elnökkel, valamint a Samsung és az SK Hynix vezetőivel. Az OpenAI emellett több megállapodást is kötött következő generációs AI-adatközpontok fejlesztésére Dél-Koreában, többek között a Koreai Tudományos és IKT Minisztériummal, az SK Telecom távközlési szolgáltatóval és a Samsung leányvállalataival.

Az SK Hynix a hónap elején jelentette be, hogy készen áll a következő generációs nagy sávszélességű memóriachipek (HBM) tömeggyártására, megerősítve vezető pozícióját az AI-értékláncban. A HBM chipeket a mesterséges intelligencia számításokhoz használják, többek között az Nvidia chipjeiben is, amely az SK Hynix jelentős ügyfele.

A HBM4 chipek várhatóan kulcsfontosságúak lesznek az Nvidia következő generációs Rubin architektúrájához, amely egy még erőteljesebb AI-chip lesz a globális adatközpontok számára. Az SK Hynix az Nvidia fő chipbeszállítója, míg a Samsung állítólag azon dolgozik, hogy HBM4 chipjeit az Nvidia minősítse.

A Samsung hagyományosan piacvezető volt a memóriachipek területén, de pozícióját veszélyezteti az SK Hynix, amely átvette a vezetést a HBM szegmensben. A Counterpoint Research júliusi jelentése szerint az SK Hynix a második negyedévben utolérte a Samsung memória-bevételeit, és most mindketten a globális memóriapiac vezető pozíciójáért versenyeznek.

A Samsung második negyedéves eredményei elmaradtak a várakozásoktól, a chipüzletágból származó nyeresége közel 94%-kal csökkent éves összehasonlításban, bár Soon-cheol Park pénzügyi igazgató szerint a vállalat az év második felében fellendülésre számít.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

