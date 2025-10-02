Záporoznak a jó hírek az AI-ról, egy nap alatt 200 milliárd dollárt ugrott a chipgyártók értéke globálisan

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Több jó hír is érkezett a mesterséges intelligencia felől, beleértve az OpenAI 500 milliárd dolláros értékeltségéről szóló híradásokat (melynek értelmében a cég vált a világ legértékesebb startupjává), valamint a ChatGPT fejlesztőjének dél-koreai chipgyártókkal kötött megállapodásait. Emellett arról is érkeztek hírek, hogy az Intel állítólag tárgyalásokat folytat az AMD-vel, hogy az ügyféllévé tegye az amerikai chipgyártót.

A lelkesedés hatására a Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index (SOX) és az ázsiai chipgyártókat követő hasonló szektorindex együttes piaci kapitalizációja

több mint 200 milliárd dollárral nőtt egyetlen kereskedési nap alatt.

A koreai chipgyártók részvényei voltak csütörtökön a legnagyobb nyertesek. Az OpenAI-jal kötött megállapodás hatására az SK Hynix részvényei 10%-kal, míg a Samsung Electronics papírjai 3,5%-kal erősödtek,

ami a Kospi indexet történelmi csúcsra repítette.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 10. 02. Újabb megállapodásokat kötött az OpenAI, elszállt a chipgyártók árfolyama

A koreai chipgyártókkal kötött nem kötelező érvényű keretmegállapodás után Sam Altman, az OpenAI vezetője Tajpejbe utazik, ahol állítólag a Taiwan Semiconductor Manufacturing és a Hon Hai Precision Industry képviselőivel találkozik. Mindkét vállalat részvényei emelkedtek csütörtökön.

Egyes elemzők szerint a jelenlegi bikapiacot a "kimaradástól való félelem" (FOMO) hajtja, miközben a befektetők nagyrészt figyelmen kívül hagyják az AI-szektorban kialakuló esetleges lufival kapcsolatos aggodalmakat.

A technológiai lendület nem lankad – mintha a gravitáció nem is létezne. A negatív tényezőket félresöprik, és minden AI-val kapcsolatos hír eufóriát vált ki

- nyilatkozta Hebe Chen, a melbourne-i Vantage Markets elemzője.

A lufiról szóló beszélgetések folytatódnak, de egyértelműen a FOMO irányítja a piacot. A momentum önfenntartónak tűnik, amíg a közelgő negyedik negyedéves eredmények nem kényszerítenek ki egy esetleges kijózanodást.

A közelmúltbeli ralival megugrott a chipgyártók értékeltsége: a Bloomberg ázsiai chipgyártó indexe 19-es előre tekintő P/E rátán kereskedik, míg a SOX index már 27-es szorzón van, megközelítve a 2024-es rekordszinteket.

A kínai technológiai vállalatok részvényei is erőteljes felfelé ívelő pályán mozognak, amit a befektetők lelkesedése hajt az ország AI-fejlesztései iránt. További lendületet adott a kormány bejelentése a szektor fokozott támogatásáról, valamint az Alibaba tervei az AI-kiadások növeléséről és a Huawei szokatlan lépése, hogy nyilvánosan bemutatta hároméves vízióját az Nvidia dominanciájának ellensúlyozására. Ezek a fejlemények is hozzájárultak, hogy hongkongi Hang Seng Tech Index idén körülbelül 50%-kal emelkedett.

A részvénypiaci értékeltségek világszerte tapasztalható növekedése aggaszt néhány piaci szereplőt, akik szerint bár az adatközpontokra fordított kiadások, illetve azok építése gyorsul, az AI-szolgáltatások még nem váltak a mainstream részévé, és nem termelik meg a példátlan rali igazolásához szükséges bevételeket.

Egyelőre azonban a befektetők a magas értékeltségek ellenére továbbra is növekedési potenciált látnak a technológiai részvényekben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ