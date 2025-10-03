  • Megjelenítés
Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén
Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén

Portfolio
Az európai tőzsdékhez hasonlóan a magyar tőzsdén is mérsékelt emelkedéssel indul a nap.
Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén, a BUX 0,3 százalékot emelkedett, így jelenleg 99 987 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, az OTP árfolyama 0,6 százalékos pluszban van, a Magyar Telekom árfolyama 0,2 százalékos pluszban áll, a Richter árfolyama 0,1 százalékkal került feljebb, míg a Mol árfolyama 0,1 százalékot esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Rába és az Alteo teljesít, míg a leggyengébben a PannErgy és a Gránit Bank indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a 4iG, de a Mol is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
