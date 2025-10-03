  • Megjelenítés
Erősen zárta a hetet a magyar tőzsde
Erősen zárta a hetet a magyar tőzsde

A nemzetközi piacokon látott pozitív hangulattal összhangban a magyar tőzsde is jól teljesített ma.
Ma a BUX-index 0,8 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedett, a Magyar Telekom árfolyama 1,8 százalékot emelkedett, a Richter árfolyama 1,2 százalékos pluszban zárt, az OTP árfolyama 1,0 százalékos pluszban fejezte be a napot, míg a Mol árfolyama 0,1 százalékkal került lejjebb.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a Gránit Bank árfolyama 2,4 százalékot esett, a Rába árfolyama pedig 2,5 százalékkal esett. A legjobban ma a 4iG részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 3,0 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 5,9 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a 4iG, a Mol és a Magyar Telekom részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
