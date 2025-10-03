Felemás napot zárt a tőzsde

Vegyes zárás
Nem tartott ki a nap elejét jellemző pozitív lendület:
- Az S&P lényegében változás nélkül zárta a napot.
- A Dow Jones 0,5%-os emelkedéssel fejezte be a hét utolsó kereskedési napját,
- míg a Nasdaq már lefordult, és -0,3%-kal zárt.
Vegyesen érkeznek az indexek a hét utolsó kereskedési órájába
Vegyesen mozognak a nagy amerikai részvényindexek, a heti kereskedés utolsó órája tartogathat még meglepetéseket.
- Az S&P 500 a folyamatos esésével egy időre benézett a nyitóár alá is, jelenleg 0,15%-on stabilizálódott.
- A Nasdaq egy napi mélypontot követően visszatért a -0,26%-os állapotába.
- A Dow Jones, amely korábban még tartotta magát, enyhén csökkent, így már csak 0,6%-os pluszban van.
Megtorpant a lendület
Jócskán benne járunk a kereskedésben, elkezdtek lefordulni a vezető amerikai indexek.
- Az S&P már csak 0,15%-os pluszban,
- míg a Nasdaq már 0,26%-os esésben van.
A Dow Jones egyedül tartja magát, továbbra is 1%-os pluszban van.
Tovább tart az óvatos emelkedés
A nyitást követően sem romlott el a hangulat az amerikai tőzsdéken, a vezető indexek továbbra is emelkednek:
- Az S&P 500 jelenleg 0,5%-os pluszban,
- a Dow Jones 1%-os pluszban,
- míg a Nasdaq 0,3%-os emelkedésben van.
Erősen zárta a hetet a magyar tőzsde
A nemzetközi piacokon látott pozitív hangulattal összhangban a magyar tőzsde is jól teljesített ma.
Újabb rekordok az USA-ban
Kis emelkedéssel kezdtek az amerikai tőzsdék, a három vezető index egyaránt 0,2 százalékos pluszban nyitott. Az S&P 500 és a Nasdaq rögtön a nyitás után újabb történelmi csúcsra ment.
Jeff Bezos figyelmeztet: óriási lufi fújódik a mesterséges intelligencia körül
Jeff Bezos szerint az AI jelenleg egy "ipari lufiban" van, de a technológia valós és jelentős társadalmi előnyökkel jár majd - jelentette a CNBC.
Túl optimisták a befektetők - Érik egy kiadós esés a tőzsdéken?
Egyre több jel utal arra, hogy túlfűtötté kezd válni a részvénypiaci emelkedés, azonban a befektetők szemlátomást figyelmen kívül hagyják a figyelmeztető jelzéseket, a tőzsdeindexek pedig folyamatosan új csúcsokat döntenek - számolt be a Bloomberg.
Ralizik a Raiffeisen
7 százalékot ralizott a Raiffeisen árfolyama, miután sajtóértesülések szerint azt fontolgatja az Európai Unió, hogy feloldja az Oleg Gyeripaszka orosz oligarchához köthető, mintegy 2 milliárd euró értékű vagyoni eszközök befagyasztását, hogy ebből kompenzálja a Raiffeisen Bank Internationalt a számára kedvezőtlen oroszországi bírósági ítélet miatt elszenvedett kárért.
Kitart az emelkedés
Továbbra is óvatós emelkedés látható az európai tőzsdéken, a DAX 0,1 százalékos, a CAC 0,3 százalékos, a FTSE 100 pedig 0,5 százalékos pluszban van.
A BUX emelkedése is kitart, jelenleg 0,5 százalékos emelkedésben van a hazai részvényindex, elsősorban az OTP-nek köszönhetően, miután a bankpapír 1 százalékot emelkedett a mai kereskedésben.
Akkorát megy idén az arany, hogy még az AI-részvények is csak pislognak
Az aranyipari részvények idén jelentősen felülmúlták a mesterséges intelligencia körüli hype-ból profitáló félvezetőgyártók teljesítményét, ami a befektetői stratégiák érdekes kettősségét mutatja - jelentette a Bloomberg.
Pluszban Európa
Mérsékelt emelkedéssel indul a nap az európai tőzsdéken, a DAX és a CAC 0,4 százalékot erősödött, a FTSE 100 pedig 0,3 százalékkal került feljebb. A milánói börze 0,6 százalékos, a spanyol piac pedig 0,8 százalékos pluszban van.
Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén
Az európai tőzsdékhez hasonlóan a magyar tőzsdén is mérsékelt emelkedéssel indul a nap.
Kongatják a vészharangot az elemzők az egyik népszerű európai védelmi részvény miatt
A Saab részvényei túlértékeltté váltak a védelmi szektor idei szárnyalása közben, ami miatt az elemzők többsége már eladásra ajánlja a papírt - írta meg a Bloomberg.
Bevásárolt az OTP
Az OTP közölte, hogy a csütörtöki kereskedésben 45 304 darab OTP törzsrészvényt vásárolt 28 907 forint/darab átlagáron,
vagyis 1,3 milliárd forint összértékben.
A tranzakció nyomán az OTP Csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 12 460 531 darabra változott. A saját részvény állomány 4,45%.
Az OTP árfolyama év elejéhez képest 32,7%-kal emelkedett.
Rekordeladások a Teslánál, de ehhez Donald Trump húzása is kellett
A Tesla 7%-os harmadik negyedéves autóértékesítése 7 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, részben az amerikai adókedvezmények megszűnése előtt megnövekedett vásárlói aktivitásnak köszönhetően - tudósított a CNBC.
Folytatódhat az emelkedés
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,1 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,9 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,93 százalékkal került lejjebb.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,79 százalékot emelkedhet, a CAC 0,43 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,69 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,24 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,25 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,28 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Az igazán lényeges adatok ma jönnének, de a kormányzati leállás miatt az átfogó amerikai munkaerőpiaci jelentést nem fogják közzétenni. A statisztika ugyanis hatással lehetne arra, hogyan dönt a Fed a következő hónapokban, hány kamatcsökkentésre lesz még tér idén. Emellett jön az ISM beszerzési menedzserindexe is.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 36,0 százalékos elmozdulással a Hang Seng index áll az élen, a sereghajtó 9,2 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 42,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 3,4 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 46,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 519,72
|0,2%
|1,2%
|2,7%
|9,3%
|10,2%
|68,0%
|S&P 500
|6 715,35
|0,1%
|1,7%
|4,7%
|14,2%
|17,6%
|100,6%
|Nasdaq
|24 892,76
|0,4%
|2,0%
|7,2%
|18,5%
|25,7%
|121,2%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|44 936,73
|0,9%
|-1,8%
|6,2%
|12,6%
|18,9%
|95,1%
|Hang Seng
|27 287,12
|1,6%
|3,0%
|7,0%
|36,0%
|21,6%
|16,3%
|CSI 300
|4 640,7
|0,0%
|1,0%
|3,3%
|17,9%
|15,5%
|1,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 422,56
|1,3%
|3,8%
|4,0%
|22,7%
|27,4%
|92,5%
|CAC
|8 056,63
|1,1%
|3,4%
|5,3%
|9,2%
|6,3%
|67,0%
|FTSE
|9 427,73
|-0,2%
|2,3%
|3,4%
|15,4%
|13,7%
|59,7%
|FTSE MIB
|43 078,13
|0,0%
|2,0%
|3,2%
|26,0%
|27,9%
|126,0%
|IBEX
|15 496,2
|-0,3%
|2,3%
|5,4%
|33,6%
|33,5%
|129,4%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|99 650,44
|0,5%
|1,7%
|-3,1%
|25,6%
|36,4%
|197,9%
|ATX
|4 708,02
|0,2%
|1,7%
|2,5%
|28,5%
|30,3%
|124,1%
|PX
|2 359,42
|0,3%
|2,4%
|4,4%
|34,0%
|47,8%
|175,1%
|Magyar blue chipek
|OTP
|28 780
|-0,7%
|0,2%
|-3,6%
|32,7%
|55,9%
|192,5%
|Mol
|2 774
|0,9%
|4,9%
|-4,0%
|1,6%
|5,2%
|66,5%
|Richter
|10 050
|2,2%
|2,8%
|-3,3%
|-3,4%
|-7,1%
|53,2%
|Magyar Telekom
|1 820
|0,6%
|-0,3%
|-4,3%
|42,9%
|75,3%
|402,1%
|Nyersanyagok
|WTI
|61,28
|-2,1%
|-6,5%
|-7,1%
|-15,4%
|-13,4%
|66,1%
|Brent
|64,15
|-1,9%
|-7,7%
|-7,3%
|-14,2%
|-13,2%
|63,0%
|Arany
|3 835,85
|-0,8%
|2,7%
|9,2%
|46,1%
|45,2%
|101,1%
|Devizák
|EURHUF
|389,4500
|0,1%
|-0,6%
|-1,4%
|-5,3%
|-2,8%
|8,7%
|USDHUF
|332,4796
|0,4%
|-0,9%
|-1,8%
|-16,3%
|-8,4%
|8,7%
|GBPHUF
|446,3899
|-0,2%
|-0,4%
|-1,9%
|-10,3%
|-7,1%
|12,7%
|EURUSD
|1,1714
|-0,3%
|0,3%
|0,4%
|13,1%
|6,1%
|0,0%
|USDJPY
|146,8650
|0,0%
|-1,9%
|-0,8%
|-6,6%
|0,5%
|39,4%
|GBPUSD
|1,3421
|-0,6%
|0,5%
|0,2%
|7,2%
|1,3%
|3,8%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|120 612
|1,6%
|10,6%
|8,4%
|27,8%
|98,9%
|1 040,2%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,07
|-0,4%
|-2,0%
|-4,2%
|-11,0%
|7,7%
|486,8%
|10 éves német állampapírhozam
|2,66
|-0,5%
|-2,8%
|-3,2%
|12,5%
|26,5%
|-596,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,87
|-0,3%
|0,1%
|-4,8%
|3,8%
|9,7%
|189,9%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: getty images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Trump ultimátuma után szinte azonnal lépett a Hamász
Szabadon bocsátják a túszokat.
Kiszivárgott: lényegében bárki megszerezhette volna az amerikai hadsereg minden titkát
Kritikus probléma bukott ki a Pentagon szupermodern rendszerében.
A keleti nagyhatalom már telepíti a hiperszonikus ballisztikus rakétákat: valójában Amerika lehet a célpont
Felvázolták a lehetséges taktikát.
Ezt tényleg nem láttuk jönni: visszatérhet a lovasság a frontvonalra!
A világ második legerősebb hadseregénél, természetesen.
Európa két hatalma eshet egymásnak az évtizedes határvita miatt: Varsóban már készülnek
Évtizedes adósságot emlegetnek.
Súlyos vereséget szenvedhetett az ukrán származású tábornok: kudarccá vált az offenzíva, sokan már árulónak tartják
13 ezer elvesztett katona, stratégiai eredmény nélkül.
Így szerezhetsz a lakáshiteleddel 20%-os adóvisszatérítést
Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások 2025-ben egyszeri, időszakos lehetőséget adnak arra, hogy a pénztárban felhalmozott összeg egy részét lakáscélra (hiteltörlesztésre vagy felúj
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
EU Bíróság ítélete a közösségi értékesítésről
A közelmúltban egy érdekes ítélet született az Európai Unió Bíróságán (EUB), amely iránymutatást adhat a közösségi értékesítések és az exportértékesítések áfamentességének meg
Minden jónak vége lesz egyszer?
A világ egyik kellemetlensége, hogy folyamatosan változik. Ugyan sokan örülhetnek is ennek, hiszen kevesen tudják ugyanazt a játékot játszani 40-70-100 éven keresztül, azonban megvan ennek a kom
A rézszektor és a Trump-adminisztráció vámjai
Az Egyesült Államok saját réz kitermelése és újrahasznosítása a belső szükséglet felét fedezi, a fennmaradó mennyiség importból származik.
A kutatói indikátor kritikus pontjai és a biztos megoldás
A GINOP PLUSZ-2.1.1-21 közleménye pontosítja az RCO06 indikátort, és elérhetővé teszi az FTE-nyilatkozat kötelező Excel-sablonját. A benyújtás feltétele a szabályszerűen kitöltött sablon.
Drága a forint vagy csak mi érezzük annak?
Sokan panaszkodnak az utóbbi időben, hogy Magyarország nagyon drága hellyé vált, külföldön a nyaralás alatt olcsóbb volt az élet. Az ilyen típusú észrevételek döntően szubjektív... The p
Megmentették a magyar költségvetést, de mire lesz ez elég?
Egyszeri tételek javították a számokat.
Előttünk hever az aranyat érő termék, de kevesen hajolnak le érte
A terület eddig jobbára kiaknázatlan maradt, aminek egyik oka az összefogás hiánya.
Magyar piactól a világmárkákig: így hangolják újra a BDPST Konceptet
Márton Szabolcs márkafejlesztési és stratégiai igazgatót kérdeztük.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.