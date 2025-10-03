Felemás napot zárt a tőzsde

Továbbra is óvatós emelkedés látható az európai tőzsdéken, a DAX 0,1 százalékos, a CAC 0,3 százalékos, a FTSE 100 pedig 0,5 százalékos pluszban van.

A BUX emelkedése is kitart, jelenleg 0,5 százalékos emelkedésben van a hazai részvényindex, elsősorban az OTP-nek köszönhetően, miután a bankpapír 1 százalékot emelkedett a mai kereskedésben.