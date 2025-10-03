  • Megjelenítés
Felemás napot zárt a tőzsde
Felemás napot zárt a tőzsde

Portfolio
Az amerikai kormányzati leállás nem sok nyomot hagyott eddig a tőzsdéken, az S&P 500 és a Nasdaq tegnap és ma is történelmi csúcsot döntött, részben a mesterséges intelligenciával kapcsolatos optimizmusnak köszönhetően. Az európai tőzsdéken közben folytatódik az elmúlt napokban látott emelkedés. A fontosabb adatközlések közül a mai amerikai munkaerőpiaci statisztika elmaradt a kormányzati leállás miatt.
Vegyes zárás

Nem tartott ki a nap elejét jellemző pozitív lendület:

  • Az S&P lényegében változás nélkül zárta a napot.
  • A Dow Jones 0,5%-os emelkedéssel fejezte be a hét utolsó kereskedési napját,
  • míg a Nasdaq már lefordult, és -0,3%-kal zárt.
Vegyesen érkeznek az indexek a hét utolsó kereskedési órájába

Vegyesen mozognak a nagy amerikai részvényindexek, a heti kereskedés utolsó órája tartogathat még meglepetéseket.

  • Az S&P 500 a folyamatos esésével egy időre benézett a nyitóár alá is, jelenleg 0,15%-on stabilizálódott.
  • A Nasdaq egy napi mélypontot követően visszatért a -0,26%-os állapotába.
  • A Dow Jones, amely korábban még tartotta magát, enyhén csökkent, így már csak 0,6%-os pluszban van.
Megtorpant a lendület

Jócskán benne járunk a kereskedésben, elkezdtek lefordulni a vezető amerikai indexek.

  • Az S&P már csak 0,15%-os pluszban,
  • míg a Nasdaq már 0,26%-os esésben van.

A Dow Jones egyedül tartja magát, továbbra is 1%-os pluszban van.

Tovább tart az óvatos emelkedés

A nyitást követően sem romlott el a hangulat az amerikai tőzsdéken, a vezető indexek továbbra is emelkednek:

  • Az S&P 500 jelenleg 0,5%-os pluszban,
  • a Dow Jones 1%-os pluszban,
  • míg a Nasdaq 0,3%-os emelkedésben van.
Erősen zárta a hetet a magyar tőzsde

A nemzetközi piacokon látott pozitív hangulattal összhangban a magyar tőzsde is jól teljesített ma.

Erősen zárta a hetet a magyar tőzsde
Újabb rekordok az USA-ban

Kis emelkedéssel kezdtek az amerikai tőzsdék, a három vezető index egyaránt 0,2 százalékos pluszban nyitott. Az S&P 500 és a Nasdaq rögtön a nyitás után újabb történelmi csúcsra ment.

Jeff Bezos figyelmeztet: óriási lufi fújódik a mesterséges intelligencia körül

Jeff Bezos szerint az AI jelenleg egy "ipari lufiban" van, de a technológia valós és jelentős társadalmi előnyökkel jár majd - jelentette a CNBC.

Jeff Bezos figyelmeztet: óriási lufi fújódik a mesterséges intelligencia körül
Túl optimisták a befektetők - Érik egy kiadós esés a tőzsdéken?

Egyre több jel utal arra, hogy túlfűtötté kezd válni a részvénypiaci emelkedés, azonban a befektetők szemlátomást figyelmen kívül hagyják a figyelmeztető jelzéseket, a tőzsdeindexek pedig folyamatosan új csúcsokat döntenek - számolt be a Bloomberg.

Túl optimisták a befektetők - Érik egy kiadós esés a tőzsdéken?
Ralizik a Raiffeisen

7 százalékot ralizott a Raiffeisen árfolyama, miután sajtóértesülések szerint azt fontolgatja az Európai Unió, hogy feloldja az Oleg Gyeripaszka orosz oligarchához köthető, mintegy 2 milliárd euró értékű vagyoni eszközök befagyasztását, hogy ebből kompenzálja a Raiffeisen Bank Internationalt a számára kedvezőtlen oroszországi bírósági ítélet miatt elszenvedett kárért.

Kitart az emelkedés

Továbbra is óvatós emelkedés látható az európai tőzsdéken, a DAX 0,1 százalékos, a CAC 0,3 százalékos, a FTSE 100 pedig 0,5 százalékos pluszban van.

A BUX emelkedése is kitart, jelenleg 0,5 százalékos emelkedésben van a hazai részvényindex, elsősorban az OTP-nek köszönhetően, miután a bankpapír 1 százalékot emelkedett a mai kereskedésben.

Akkorát megy idén az arany, hogy még az AI-részvények is csak pislognak

Az aranyipari részvények idén jelentősen felülmúlták a mesterséges intelligencia körüli hype-ból profitáló félvezetőgyártók teljesítményét, ami a befektetői stratégiák érdekes kettősségét mutatja - jelentette a Bloomberg.

Akkorát megy idén az arany, hogy még az AI-részvények is csak pislognak
Pluszban Európa

Mérsékelt emelkedéssel indul a nap az európai tőzsdéken, a DAX és a CAC 0,4 százalékot erősödött, a FTSE 100 pedig 0,3 százalékkal került feljebb. A milánói börze 0,6 százalékos, a spanyol piac pedig 0,8 százalékos pluszban van.

Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén

Az európai tőzsdékhez hasonlóan a magyar tőzsdén is mérsékelt emelkedéssel indul a nap.

Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén
Kongatják a vészharangot az elemzők az egyik népszerű európai védelmi részvény miatt

A Saab részvényei túlértékeltté váltak a védelmi szektor idei szárnyalása közben, ami miatt az elemzők többsége már eladásra ajánlja a papírt - írta meg a Bloomberg.

Kongatják a vészharangot az elemzők az egyik népszerű európai védelmi részvény miatt
Bevásárolt az OTP

Az OTP közölte, hogy a csütörtöki kereskedésben 45 304 darab OTP törzsrészvényt vásárolt 28 907 forint/darab átlagáron,

vagyis 1,3 milliárd forint összértékben.

A tranzakció nyomán az OTP Csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 12 460 531 darabra változott. A saját részvény állomány 4,45%.

Az OTP árfolyama év elejéhez képest 32,7%-kal emelkedett.

Rekordeladások a Teslánál, de ehhez Donald Trump húzása is kellett

A Tesla 7%-os harmadik negyedéves autóértékesítése 7 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, részben az amerikai adókedvezmények megszűnése előtt megnövekedett vásárlói aktivitásnak köszönhetően - tudósított a CNBC.

Rekordeladások a Teslánál, de ehhez Donald Trump húzása is kellett
Folytatódhat az emelkedés

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,1 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal került feljebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,9 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,93 százalékkal került lejjebb.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,79 százalékot emelkedhet, a CAC 0,43 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,69 százalék pluszban nyithat.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,24 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,25 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,28 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Az igazán lényeges adatok ma jönnének, de a kormányzati leállás miatt az átfogó amerikai munkaerőpiaci jelentést nem fogják közzétenni. A statisztika ugyanis hatással lehetne arra, hogyan dönt a Fed a következő hónapokban, hány kamatcsökkentésre lesz még tér idén. Emellett jön az ISM beszerzési menedzserindexe is.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 36,0 százalékos elmozdulással a Hang Seng index áll az élen, a sereghajtó 9,2 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 42,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 3,4 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 46,1 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 519,72 0,2% 1,2% 2,7% 9,3% 10,2% 68,0%
S&P 500 6 715,35 0,1% 1,7% 4,7% 14,2% 17,6% 100,6%
Nasdaq 24 892,76 0,4% 2,0% 7,2% 18,5% 25,7% 121,2%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 44 936,73 0,9% -1,8% 6,2% 12,6% 18,9% 95,1%
Hang Seng 27 287,12 1,6% 3,0% 7,0% 36,0% 21,6% 16,3%
CSI 300 4 640,7 0,0% 1,0% 3,3% 17,9% 15,5% 1,2%
Európai részvényindexek              
DAX 24 422,56 1,3% 3,8% 4,0% 22,7% 27,4% 92,5%
CAC 8 056,63 1,1% 3,4% 5,3% 9,2% 6,3% 67,0%
FTSE 9 427,73 -0,2% 2,3% 3,4% 15,4% 13,7% 59,7%
FTSE MIB 43 078,13 0,0% 2,0% 3,2% 26,0% 27,9% 126,0%
IBEX 15 496,2 -0,3% 2,3% 5,4% 33,6% 33,5% 129,4%
Régiós részvényindexek              
BUX 99 650,44 0,5% 1,7% -3,1% 25,6% 36,4% 197,9%
ATX 4 708,02 0,2% 1,7% 2,5% 28,5% 30,3% 124,1%
PX 2 359,42 0,3% 2,4% 4,4% 34,0% 47,8% 175,1%
Magyar blue chipek              
OTP 28 780 -0,7% 0,2% -3,6% 32,7% 55,9% 192,5%
Mol 2 774 0,9% 4,9% -4,0% 1,6% 5,2% 66,5%
Richter 10 050 2,2% 2,8% -3,3% -3,4% -7,1% 53,2%
Magyar Telekom 1 820 0,6% -0,3% -4,3% 42,9% 75,3% 402,1%
Nyersanyagok              
WTI 61,28 -2,1% -6,5% -7,1% -15,4% -13,4% 66,1%
Brent 64,15 -1,9% -7,7% -7,3% -14,2% -13,2% 63,0%
Arany 3 835,85 -0,8% 2,7% 9,2% 46,1% 45,2% 101,1%
Devizák              
EURHUF 389,4500 0,1% -0,6% -1,4% -5,3% -2,8% 8,7%
USDHUF 332,4796 0,4% -0,9% -1,8% -16,3% -8,4% 8,7%
GBPHUF 446,3899 -0,2% -0,4% -1,9% -10,3% -7,1% 12,7%
EURUSD 1,1714 -0,3% 0,3% 0,4% 13,1% 6,1% 0,0%
USDJPY 146,8650 0,0% -1,9% -0,8% -6,6% 0,5% 39,4%
GBPUSD 1,3421 -0,6% 0,5% 0,2% 7,2% 1,3% 3,8%
Kriptovaluták              
Bitcoin 120 612 1,6% 10,6% 8,4% 27,8% 98,9% 1 040,2%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,07 -0,4% -2,0% -4,2% -11,0% 7,7% 486,8%
10 éves német állampapírhozam 2,66 -0,5% -2,8% -3,2% 12,5% 26,5% -596,1%
10 éves magyar állampapírhozam 6,87 -0,3% 0,1% -4,8% 3,8% 9,7% 189,9%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
