Itt a recept, így tudod meghosszabbítani az életedet!

Egy nemzetközi kutatás szerint egy új, főként növényi alapú étrend nemcsak az egészségünket, hanem a bolygónkat is megóvhatja: akár 27%-kal csökkentheti a korai halálozás kockázatát, évente 15 millió életet menthet meg, és jelentősen mérsékelheti az üvegházhatású gázok kibocsátását.

Az EAT-Lancet Bizottság legfrissebb jelentése szerint a javasolt,

főként növényi alapú étrend akár 27%-kal csökkentheti a korai halálozás kockázatát, valamint mérsékelheti a szívbetegségek, a rák, a cukorbetegség és más krónikus betegségek kialakulását.

Az étrend alapját teljes kiőrlésű gabonák, gyümölcsök, zöldségek, diófélék és hüvelyesek adják, míg a hal, tejtermék és hús csak kis mennyiségben szerepel benne.

Az ajánlások szerint napi 150 g teljes kiőrlésű gabona, 500 g gyümölcs és zöldség, 25 g dióféle és 75 g hüvelyes fogyasztása javasolt, míg a hús, hal, tojás és tejtermék heti adagokra korlátozódik. Az étrend a hozzáadott cukrok, telített zsírok és só bevitelét is minimalizálja.

A kutatók szerint az étrendre való globális áttérés évente akár 15 millió halálesetet is megelőzhetne, és jelentős környezeti előnyökkel járna: csökkenne a vörös hús és más erőforrás-igényes élelmiszerek iránti kereslet, mérséklődne az üvegházhatású gázok kibocsátása, valamint a föld- és vízhasználat. Az élelmiszerrendszerek átalakítása azonban társadalmi és környezeti kihívást is jelent, különösen azért, mert világszerte 3,7 milliárd ember nem jut biztonságosan egészséges élelmiszerhez. A világ leggazdagabb 30%-ának étrendje felelős az élelmiszertermelésből származó környezeti terhelés 70%-áért.

A szakértők hangsúlyozzák: a kormányoknak fontos szerepük van az átállás elősegítésében, például az egészségtelen termékek megadóztatásával és a gyümölcs- és zöldségfogyasztás támogatásával. A teljes körű étrendváltás és a határozott klímapolitika együtt akár 50%-kal is csökkenthetné a globális károsanyag-kibocsátást, ami egyenértékű lenne a világ összes szénerőművének bezárásával.

