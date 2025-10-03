Katar bejelentette: 30 évre elegendő készlettel rendelkezik egy kulcsfontosságú anyagból

A világpiac negyedét adhatja Katar

A szállítás a Ras Laffanban működő létesítményekből érkezik majd, amelyek a világ legnagyobb földgázmezőjére, a North Fieldre támaszkodnak. A QatarEnergy számításai szerint

a készletek legalább 30 évre képesek fedezni a globális héliumigényt

- teljes kapacitás mellett az ország a világ héliumtermelésének mintegy 25%-át biztosíthatja.

A hélium iránti kereslet gyorsan emelkedik, mivel kulcsszerepet játszik az MRI-berendezésekben, a félvezetőgyártásban, a kvantumszámítógépekben, az optikai szálak előállításában és az űrkutatásban. Egy 2024-es tanulmány szerint a globális igény 2035-re meghaladhatja a 322 millió köbmétert.

Nemrég például hélium-3 vásárlásáról kötött megállapodást az Interlune űrbányászati vállalattal. A több mint 300 millió dolláros üzlet a történelem legnagyobb űrből származó természeti erőforrás vásárlása. Az Interlune, amelyet a Blue Origin űrvállalat vezetői, valamin egy Apollo-űrhajós alapított, az első olyan vállalattá kíván válni a jövőben, amely a Holdon megtalálható nyersanyagok kitermelésével foglalkozik. A cég a harmadik ügyfelét szerezte meg a Bluefors személyében, amely évi 10 ezer liter hélium-3 szállítására kötött szerződést a 2028-2037 közötti időszakra.

Diverzifikált portfólió

A QatarEnergy az elmúlt években nagy beruházásokat hajtott végre cseppfolyósító és gáztisztító infrastruktúrában, és a mostani szerződés is azt mutatja, hogy a cég célzottan épít ki erős pozíciókat a magas hozzáadott értékű szegmensekben, nem csupán a LNG-kereskedelemben.

A mostani megállapodással Katar nemcsak a földgáz, hanem a hélium globális piacának egyik megkerülhetetlen szereplőjévé is válik, míg Európa stratégiai ellátásbiztonságát erősíti.

