  • Megjelenítés
Katar bejelentette: 30 évre elegendő készlettel rendelkezik egy kulcsfontosságú anyagból
Üzlet

Katar bejelentette: 30 évre elegendő készlettel rendelkezik egy kulcsfontosságú anyagból

Portfolio
Katar állami energiacége, a QatarEnergy hosszú távú szerződést írt alá a német Messer ipari gázgyártóval, amelynek értelmében évente 100 millió köbláb (nagyjából 2,83 millió köbméter) nagy tisztaságú héliumot szállít Európába. A megállapodás az első közvetlen együttműködés a két vállalat között, és tovább erősíti Katar pozícióját a világ stratégiai héliumpiacán - írta meg az energynews.

A világpiac negyedét adhatja Katar

A szállítás a Ras Laffanban működő létesítményekből érkezik majd, amelyek a világ legnagyobb földgázmezőjére, a North Fieldre támaszkodnak. A QatarEnergy számításai szerint

a készletek legalább 30 évre képesek fedezni a globális héliumigényt

- teljes kapacitás mellett az ország a világ héliumtermelésének mintegy 25%-át biztosíthatja.

A hélium iránti kereslet gyorsan emelkedik, mivel kulcsszerepet játszik az MRI-berendezésekben, a félvezetőgyártásban, a kvantumszámítógépekben, az optikai szálak előállításában és az űrkutatásban. Egy 2024-es tanulmány szerint a globális igény 2035-re meghaladhatja a 322 millió köbmétert.

Nemrég például hélium-3 vásárlásáról kötött megállapodást az Interlune űrbányászati vállalattal. A több mint 300 millió dolláros üzlet a történelem legnagyobb űrből származó természeti erőforrás vásárlása. Az Interlune, amelyet a Blue Origin űrvállalat vezetői, valamin egy Apollo-űrhajós alapított, az első olyan vállalattá kíván válni a jövőben, amely a Holdon megtalálható nyersanyagok kitermelésével foglalkozik. A cég a harmadik ügyfelét szerezte meg a Bluefors személyében, amely évi 10 ezer liter hélium-3 szállítására kötött szerződést a 2028-2037 közötti időszakra.

Diverzifikált portfólió

A QatarEnergy az elmúlt években nagy beruházásokat hajtott végre cseppfolyósító és gáztisztító infrastruktúrában, és a mostani szerződés is azt mutatja, hogy a cég célzottan épít ki erős pozíciókat a magas hozzáadott értékű szegmensekben, nem csupán a LNG-kereskedelemben.

A mostani megállapodással Katar nemcsak a földgáz, hanem a hélium globális piacának egyik megkerülhetetlen szereplőjévé is válik, míg Európa stratégiai ellátásbiztonságát erősíti.

Portfolio Energy Investment Forum 2025
Kovács Gábor, a Messer Hungarogáz hidrogén üzletág vezetője is részt vesz az október 8-i energetikai csúcskonferenciánkon!
Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
egészséges
Üzlet
Itt a recept, így tudod meghosszabbítani az életedet!
Pénzcentrum
Nagyot nézhetnek a magyar autósok: ekkortól lephetik el tömegesen az utakat az önvezető autók
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility