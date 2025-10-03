  • Megjelenítés
Kibertámadás bénította meg a világ egyik legnagyobb sörgyártóját
Japán legismertebb sörmárkája az Asahi Super Dry is eltűnhet a csapokból mert a gyártó rendszereit ért zsarolóvírus támadás miatt ötödik napja akadozik a szállítás és országszerte készlethiány fenyegeti az éttermeket és boltokat, írja a Reuters. A csalásokról és a kiberbiztonságról is szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!

Az Asahi Group Japán legnagyobb sör- és italgyártó cége már ötödik napja küzd súlyos fennakadásokkal egy kibertámadás következtében, amely megbénította rendelésfeldolgozó és szállítási rendszereit.

A támadás hátterében zsarolóvírus áll.

Az Asahi amely a Super Dry sör és a Nikka whisky gyártója, kénytelen volt leállítani ügyfélszolgálatát rendelésfelvételét és logisztikai hálózatát.

Bár a cég szerdától kézzel személyesen gyűjtött rendelésekkel próbálta részben újraindítani az ellátást, alkoholos italokra egyelőre nem vesz fel új megrendelést, hogy a meglévőket tudja teljesíteni. A teljes helyreállítás időpontja továbbra is bizonytalan, a vállalat külső szakértőkkel dolgozik a rendszerek visszaállításán és vizsgálja a pénzügyi hatásokat is.

A leállás miatt éttermek bárok és üzletek országszerte készlethiánnyal küzdenek.

A hír hatására az Asahi részvényárfolyama közel négy százalékot esett, február óta nem látott mélypontra esve.

Címlapkép forrása: Toru Hanai/Bloomberg via Getty Images

