Lecsapott a NAV - Több százmilliós SZÉP-kártyás csalás buktattak le
MTI
A SZÉP-kártyás elfogadóhelyek mögé bújva folytatott illegális pénzváltást az a csoport, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrei buktattak le; a "vállalkozás" jogsértő módon több mint 202 millió forintnyi SZÉP-kártyás összeget váltott át készpénzre, írja az MTI.

A NAV Heves vármegyei ellenőrei egy Facebookon működő, több mint 6000 fős zárt csoportot vizsgáltak, ahol SZÉP-kártyás összegek készpénzre váltását kínálták 20% jutalékért.

A revizorok beépültek a csoportba, és egy teszttranzakció során azonosították a pénzváltó tevékenység mögötti valódi szereplőket, köztük egy szálláshelyet, amelyhez a kártyás kifizetést irányították.

Kiderült, hogy a csoportot többen működtették, a bevételen osztoztak, és közel 2000 fiktív számlát állítottak ki.

Az ügyfelek összesen 202 millió forintnyi SZÉP-kártyás összeget váltottak át, a szervezők pedig 44 millió forint jutalékot szereztek.

Az adóhatósági vizsgálat folyamatban van; a résztvevők súlyos adóbírságokra számíthatnak.

