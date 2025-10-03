Már megint lenyomta a BYD a Teslát

A Tesla rekordot döntött, de a BYD negyedik negyedéve sorozatban több elektromos autót adott el, és először éves szinten is megelőzheti Elon Musk vállalatát.

A Tesla az elmúlt negyedévben rekord mennyiségű autót adott el, de

a BYD ismét felülmúlta az amerikai céget az elektromos autók piacán.

A kínai gyártó már negyedik egymást követő negyedévben szállított le több, teljesen elektromos autót világszerte, és az idei év első kilenc hónapjában közel 390 ezerrel több EV-t adott el, mint az amerikai rivális.

2025 lehet az első olyan év, amikor a BYD naptári év szinten is megelőzi a Teslát az eladásokban.

Mindkét vállalat előtt állnak azonban kihívások. A BYD lendülete hazai piacán csökkent, a kínai piacon zajló árháború miatt szeptemberben 18 hónap után először csökkentek az összesített eladásai, és 30 százalékos profitcsökkenésről számolt be a cég. Emiatt éves értékesítési célját is 4,6 millió autóra mérsékelte, ami közel egymillióval kevesebb az eredeti tervnél.

A Tesla ugyan 497 ezer járművet szállított le a harmadik negyedévben, de az év első kilenc hónapjában összességében közel hat százalékkal csökkentek az eladásai. Az amerikai piac gyengülését fokozza, hogy szeptember végével megszűnt a vásárlók számára elérhető, akár 7500 dolláros szövetségi támogatás, ami rontja az EV-k vonzerejét. Elon Musk is arra figyelmeztetett, hogy a Tesla számára a következő néhány negyedév nehéz lehet.

A Bloomberg által megkérdezett elemzők szerint a BYD várhatóan jóval nagyobb éves értékesítést ér el, mint a Tesla.

A becslések alapján a kínai gyártó 2,17 millió teljesen elektromos autót adhat el, míg a Tesla 1,61 milliót.

