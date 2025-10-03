Megállapodott az amerikai céggel a 4iG, amely a világ első kereskedelmi célú űrállomását építi

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A megállapodás célja, hogy fejlett űrinfrastruktúrát és innovációs kezdeményezéseket hozzanak Magyarországra és más kulcsfontosságú piacokra, ennek érdekében a 4iG SDT kifejezte érdeklődését egy stratégiai befektetési lehetőség iránt az Axiom Space Inc.-be.

A 4iG SDT 100 millió dollár befektetését tervezi.

Emellett az Axiom Space által kezdeményezett Föld körüli adatközpont-szolgáltatások (Orbital Data Center - ODC) programban a 4iG SDT együttműködő partnerként kíván részt venni, a projektbe a 4iG SDT további 100 millió dollár befektetést kíván tenni.

A felek által tett nyilatkozat azonban nem kötelező érvényű, így nem keletkeztet semmilyen kötelezettséget.

A houstoni székhelyű Axiom Space vezető szerepet tölt be a kereskedelmi célú űrrepülés és az űrinfrastruktúra-fejlesztés területén, amely a világ első kereskedelmi célú űrállomását építi. Az amerikai űripari vállalat mikrogravitációs kutatásokhoz biztosít megoldásokat, különös tekintettel az űrbéli adathálózatokra, adattárolásra és feldolgozásra. A magyar űrhajós program, a HUNOR szintén az Axiom Space partnere.

A 4iG Űr- és Védelmi Zrt. a 4iG Csoport űripari és védelmi ipari érdekeltségeit összefogó önálló holdingvállalat, melynek célja a globális piacra lépés többek között a műholdfejlesztés, -gyártás, üzemeltetés, műholdas szolgáltatás, a dróngyártás, a drónvédelem, valamint a védelmi ipari, digitalizációs szolgáltatások területén. A 4iG SDT HUSAT Programjának célkitűzése egy geostacionárius és összesen nyolc, alacsony földkörüli pályán keringő földmegfigyelési műholdból álló konstellációt pályára állítása 2032-ig.

