  • Megjelenítés
Megállapodott az amerikai céggel a 4iG, amely a világ első kereskedelmi célú űrállomását építi
Üzlet

Megállapodott az amerikai céggel a 4iG, amely a világ első kereskedelmi célú űrállomását építi

Portfolio
A 4iG űr-és védelmi leányvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Zrt. és a houstoni székhelyű Axiom nem kötelező érvényű kötelezettségvállaló nyilatkozatot (a továbbiakban: Nyilatkozat) írtak alá annak érdekében, hogy megerősítsék együttműködési szándékukat több kulcsfontosságú területen – áll a 4iG közleményében.
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A megállapodás célja, hogy fejlett űrinfrastruktúrát és innovációs kezdeményezéseket hozzanak Magyarországra és más kulcsfontosságú piacokra, ennek érdekében a 4iG SDT kifejezte érdeklődését egy stratégiai befektetési lehetőség iránt az Axiom Space Inc.-be.

A 4iG SDT 100 millió dollár befektetését tervezi.

Emellett az Axiom Space által kezdeményezett Föld körüli adatközpont-szolgáltatások (Orbital Data Center - ODC) programban a 4iG SDT együttműködő partnerként kíván részt venni, a projektbe a 4iG SDT további 100 millió dollár befektetést kíván tenni.

A felek által tett nyilatkozat azonban nem kötelező érvényű, így nem keletkeztet semmilyen kötelezettséget.

A houstoni székhelyű Axiom Space vezető szerepet tölt be a kereskedelmi célú űrrepülés és az űrinfrastruktúra-fejlesztés területén, amely a világ első kereskedelmi célú űrállomását építi. Az amerikai űripari vállalat mikrogravitációs kutatásokhoz biztosít megoldásokat, különös tekintettel az űrbéli adathálózatokra, adattárolásra és feldolgozásra. A magyar űrhajós program, a HUNOR szintén az Axiom Space partnere. 

A 4iG Űr- és Védelmi Zrt. a 4iG Csoport űripari és védelmi ipari érdekeltségeit összefogó önálló holdingvállalat, melynek célja a globális piacra lépés többek között a műholdfejlesztés, -gyártás, üzemeltetés, műholdas szolgáltatás, a dróngyártás, a drónvédelem, valamint a védelmi ipari, digitalizációs szolgáltatások területén. A 4iG SDT HUSAT Programjának célkitűzése egy geostacionárius és összesen nyolc, alacsony földkörüli pályán keringő földmegfigyelési műholdból álló konstellációt pályára állítása 2032-ig.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Kapcsolódó cikkünk

Arany, bitcoin, vagy 4iG? - Mutatjuk, mivel lehetett a legnagyobbat nyerni idén a tőzsdén

A Rába nem javasolja a részvényeseknek a 4iG ajánlatának elfogadását

Az Egyesült Államokban tárgyalt Jászai Gellért

Brutális forgalommal rángatják a 4iG-t

A legendás Bayraktar drónok gyártójával tárgyalt Jászai Gellért

Többségi tulajdont szerez a 4iG a Rábában

Száguld a nagy bejelentés után a 4iG - Itt az új történelmi csúcs

Új leányvállalatot alapít a 4iG űripari és védelmi vállalata

A távközlésnél is nagyobbra nőhet a 4iG titokzatos üzletága

Címlapkép forrása: Michael Dunning

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
forint
Üzlet
Lecsapott a NAV - Több százmilliós SZÉP-kártyás csalás buktattak le
Pénzcentrum
Nagyot nézhetnek a magyar autósok: ekkortól lephetik el tömegesen az utakat az önvezető autók
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility