Megdőlt a legalacsonyabb napi csúcshőmérséklet rekordja Magyarországon

Nemrég számoltunk be arról, hogy megdőlt az országos hajnali hidegrekord pénteken.
Tegnap egy másik rekord is született: 2025. október 2-án új országos hidegrekord született Kékestetőn.
Mindössze 3,8 Celsius-fokig emelkedett a hőmérséklet, ami a valaha mért legalacsonyabb napi maximum ezen a napon.
Az eddigi csúcsot szintén Kékestető tartotta 2013-ból, amikor 3,9 fokot mértek. A HungaroMet közlése szerint országszerte csupán 10–16 fok közötti maximumokat mértek, a hegyvidéki területeken azonban még ennél is hűvösebb volt.
