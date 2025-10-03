Megjelent az 50 leggazdagabb magyar listája, mutatjuk a százmilliárdos vagyonokat

A legfrissebb, ma megjelent rangsor szerint az 50 legvagyonosabb magyar összvagyona meghaladta a 9 ezer milliárd forintot, ez az összeg hozzávetőleg a teljes magyar állami egészségügyi kiadás kétszerese, de 150 ezer budapesti lakás felépítésére is elegendő lenne. Mészáros Lőrinc zsinórban harmadik éve vezeti a listát, ezúttal 1749,1 milliárd forintos becsült vagyonnal. A második helyre Veres Tibor került, míg Csányi Sándor a dobogó harmadik fokát szerezte meg. Az 50 leggazdagabb magyar listájára mintegy 66 milliárd forintnyi vagyonnal lehetett feljutni.

A felcsúti milliárdos tavaly lépte át először az ezermilliárdos határt a lista történetében, azaz ő lett az első magyar billiomos.

Az elmúlt üzleti év során további 500 milliárd forinttal nőtt a vagyona a becslések szerint. Elsősorban az Opus Global portfóliója (különösen az energetikai ágazat eredménye) és az MBH Bank eredményének köszönhető a növekedés, de cégei számos külföldi akvizíciót is elindítottak vagy zártak le a mezőgazdaságtól az építőiparig.

A második helyen váratlan helycsere történt: a Veres Tibor érdekeltségébe tartozó Wallis csoport 2024-es rekord eredménye és a Dayton Invest holding növekedése átrendezte a lista dobogóját, így Veres közel háromszáz milliárdos vagyonnövekményével a lista történetében először lekörözte Csányi Sándort.

Először csatlakozott a top tízhez Jászai Gellért, a távközlési-, űr- és védelmi ipari 4iG csoport vezérigazgatója. Az elmúlt egy évben 244 százalékot emelkedett a tőzsdén jegyzett cég árfolyama, aminek Jászai kicsivel több mint 52 százalékos tulajdonosa. Az egykor még csak telekommunikációs óriásként ismert vállalat mára több jelentős lábat növesztett, és a kormány űr- és védelmi stratégiájának talán legjelentősebb magánkézben lévő partnere lett.

Új szereplő a nyolcadik helyen Pavelka Tibor, akinek személyében új, száz százalékban selfmade szereplőt kapott az élvonal. Cége, a Semilab Magyarországon eddig egyedülálló pályát járt be, a világ legnagyobb napelemipari, valamint az ötödik legnagyobb félvezetőipari mérőberendezés gyártó vállalkozásává vált. Félvezetőgyártók, kijelzőgyártók, napelemgyártók és laboratóriumok az ügyfeleik, és köztük van például a Microsoft, az IBM, a Bosch vagy a Sony.

Az 50 leggazdagabb magyar listájának top 10 szereplője 2025-ben Sorszám Név Becsült vagyon: A legfontosabb érdekeltségek: 1. Mészáros Lőrinc 1749,1 Mrd Ft Opus Global, Opus Tigáz, Opus Titász, Talentis Group, Talentis Agro, MBH Bank, V-Híd Építő, Hunguest Hotels 2. Veres Tibor 756,4 Mrd Ft Wallis, Wing, Wigo, Praktiker, Graboplast 3. Csányi Sándor 752,9 Mrd Ft OTP Bank, Bonafarm csoport, Budai Egészségközpont 4. Felcsuti Zsolt 524,4 Mrd Ft MPF Holding 5. Szíjj László 416,1 Mrd Ft Duna Aszfalt 6. Gattyán György 352,4 Mrd Ft Jasmin.com, Docler Holding 7. Jellinek Dániel 312,7 Mrd Ft Indotek, Appeninn Holding, Auchan Magyarország 8. Pavelka Tibor 310,4 Mrd Ft Semilab 9. Jászai Gellért 309,0 Mrd Ft 4iG, One 10. Széles Gábor 300,0 Mrd Ft Videoton, Műszertechnika, Ikarus, Magyar Hírlap Forrás: Forbes-összeállítás, Portfolio

Az ötven leggazdagabb magyar között olyan magyar milliárdosok vannak, akik meghatározó üzleti tevékenységet folytatnak Magyarországon, vagy akiket üzleti érdekeltségeik ide kötnek. Az alkalmazott módszertan magyarnak tekinti azt, akinek van magyar állampolgársága (a kettős állampolgárság nem kizáró ok), a magyarországi lakhely viszont nem feltétel.

