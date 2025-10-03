Robbanás utáni tűz pusztított egy nagy amerikai finomítóban

Hatalmas tűz ütött ki a Chevron olajfinomítójában Los Angeles megye területén, miután robbanás történt a létesítményben. Az El Segundo városában található finomító lángba borult, a füstöt és a lángokat több kilométerről is látni lehetett.

Robbanás rázta meg a Chevron Corporation El Segundo-i olajfinomítóját csütörtök este, a Los Angeles-i nemzetközi repülőtértől délre.

A robbanást követően hatalmas tűz ütött ki, amelyre több bejelentés is érkezett, és a tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre. A tűz látványáról videók is megjelentek, amelyeken jól látszik a lángoló ipari létesítmény.

Los Angeles polgármestere, Karen Bass közösségi médiás bejegyzésében megerősítette, hogy tájékoztatták az esetről, és jelenleg nincs hatása a repülőtér működésére. A Chevron egyelőre nem adott hivatalos nyilatkozatot az esettel kapcsolatban.

A vállalat weboldala szerint az 1911-ben épült El Segundo finomító kulcsfontosságú szereplő a régió energiaellátásában: a dél-kaliforniai autóüzemanyagok 20%-át, valamint a repülőgép-üzemanyagok 40%-át innen biztosítják. A tűz következményei ezért akár ellátási problémákat is okozhatnak a térségben.

Címlapkép forrása: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images