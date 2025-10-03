Trump nyomására népszerű appot töröltek az Apple alkalmazásboltjából

Az Apple eltávolította az ICEBlock nevű applikációt, miután a Trump-kormányzat szerint az alkalmazás veszélybe sodorta a bevándorlási ügynököket, írja a Reuters.

Az Apple eltávolította az ICEBlock nevű népszerű alkalmazást az App Store-ból, miután Donald Trump kormányzata biztonsági kockázatokra hivatkozva felszólította a cégvezetést.

Az applikáció arról értesítette a felhasználókat, ha a bevándorlási hatóság (ICE) ügynökei a közelben tartózkodtak, ezzel megnehezítve a razziák végrehajtását. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint a program növelte annak kockázatát, hogy az ICE-ügynököket támadás érje.

A Fox Business információi szerint Pam Bondi főügyész csütörtökön közölte, hogy a minisztérium kapcsolatba lépett az Apple-lel, amely azonnal eleget tett a kérésnek. Bondi szerint az app az ICE-ügynökök elleni erőszak kockázatát növelte, ami elfogadhatatlan. A Homeland Security minisztere, Kristi Noem korábban már figyelmeztette az alkalmazás texasi fejlesztőjét, Joshua Aaront, hogy nem élvez alkotmányos védelmet, és büntetőeljárás is indulhat ellene.

