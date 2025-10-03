Trump nyomására népszerű appot töröltek az Apple alkalmazásboltjából

Az Apple eltávolította az ICEBlock nevű népszerű alkalmazást az App Store-ból, miután Donald Trump kormányzata biztonsági kockázatokra hivatkozva felszólította a cégvezetést.
Az applikáció arról értesítette a felhasználókat, ha a bevándorlási hatóság (ICE) ügynökei a közelben tartózkodtak, ezzel megnehezítve a razziák végrehajtását. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint a program növelte annak kockázatát, hogy az ICE-ügynököket támadás érje.
A Fox Business információi szerint Pam Bondi főügyész csütörtökön közölte, hogy a minisztérium kapcsolatba lépett az Apple-lel, amely azonnal eleget tett a kérésnek. Bondi szerint az app az ICE-ügynökök elleni erőszak kockázatát növelte, ami elfogadhatatlan. A Homeland Security minisztere, Kristi Noem korábban már figyelmeztette az alkalmazás texasi fejlesztőjét, Joshua Aaront, hogy nem élvez alkotmányos védelmet, és büntetőeljárás is indulhat ellene.
Címlapkép forrása: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images
Bejelentette a kormány: lazítanak a legkisebb vállalkozásoknak szóló Széchenyi Mikrohitel feltételein
Módosul a Széchenyi Mikrohitel Max+ hiteltermék üzletszabályzata.
Tüntetések, kormányválság, adóvita: messze a francia káosz vége
Elkerülhetetlennek tűnik a vagyonadó.
Harold James: Trump egy olyan harcba kezdett, amelyet valószínűleg nem fog megnyerni
A Princeton professzorának írása.
Megérkeztek Budapestre az első elektromos csuklós autóbuszok
Csendes, tiszta és modern.
Így néz ki Brüsszel mesterterve a megfizetehető lakásokról, hamarosan jön a szavazás
A lakáspolitika nemzeti hatáskör.
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
EU Bíróság ítélete a közösségi értékesítésről
A közelmúltban egy érdekes ítélet született az Európai Unió Bíróságán (EUB), amely iránymutatást adhat a közösségi értékesítések és az exportértékesítések áfamentességének meg
5 dolog, amit mindenképpen szem előtt kell tartania egy Otthon Start igénylőnek
Elindult az Otthon Start lakáshitel, az érdeklődés óriási az új támogatott kölcsönt iránt. Vannak azonban olyan szabályok, bankok közötti eltérések, amelyeket mindenképpen érdemes szem el
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Minden jónak vége lesz egyszer?
A világ egyik kellemetlensége, hogy folyamatosan változik. Ugyan sokan örülhetnek is ennek, hiszen kevesen tudják ugyanazt a játékot játszani 40-70-100 éven keresztül, azonban megvan ennek a kom
A rézszektor és a Trump-adminisztráció vámjai
Az Egyesült Államok saját réz kitermelése és újrahasznosítása a belső szükséglet felét fedezi, a fennmaradó mennyiség importból származik.
A kutatói indikátor kritikus pontjai és a biztos megoldás
A GINOP PLUSZ-2.1.1-21 közleménye pontosítja az RCO06 indikátort, és elérhetővé teszi az FTE-nyilatkozat kötelező Excel-sablonját. A benyújtás feltétele a szabályszerűen kitöltött sablon.
Drága a forint vagy csak mi érezzük annak?
Sokan panaszkodnak az utóbbi időben, hogy Magyarország nagyon drága hellyé vált, külföldön a nyaralás alatt olcsóbb volt az élet. Az ilyen típusú észrevételek döntően szubjektív... The p
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Megmentették a magyar költségvetést, de mire lesz ez elég?
Egyszeri tételek javították a számokat.
Előttünk hever az aranyat érő termék, de kevesen hajolnak le érte
A terület eddig jobbára kiaknázatlan maradt, aminek egyik oka az összefogás hiánya.
Magyar piactól a világmárkákig: így hangolják újra a BDPST Konceptet
Márton Szabolcs márkafejlesztési és stratégiai igazgatót kérdeztük.