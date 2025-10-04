  • Megjelenítés
Ismét titokzatos drónok bénították meg a münhceni repteret
Ismét titokzatos drónok bénították meg a münhceni repteret

MTI
Péntek este ismét leállt a légiforgalom a müncheni repülőtéren, miután feltehetően drónokat láttak - közölte a repülőtér egyik szóvivője.

A szövetségi rendőrség közlése szerint folyik a vizsgálat annak megállapítására, hogy valóban pilóta nélküli repülő szerkezeteket láttak-e. A repülőtér a honlapján közölte, egyelőre nem erősítették meg, hogy drónokat láttak.

A német légiirányítás (DTC) elővigyázatosságból felfüggesztette a légiközlekedést mindkét fel- és leszállópályán.

Az intézkedés az esti órákban számos érkező és induló járatot érintett.

Péntekre virradó éjszaka számos, ismeretlen eredetű drón zavarta meg Németország második legnagyobb repülőterének forgalmát. Több járatot töröltek, illetve a közeli Nürnberg és Stuttgart repülőterére irányították át őket. Az incidens mintegy háromezer embert érintett. Több százan töltötték tábori ágyakon az éjszakát a terminálokon. A forgalom a kora reggeli órákban indult újra.

Az európai légiközlekedésben az elmúlt hetekben többször alakult ki káosz, mert drónokat láttak.

Alexander Dobrindt német belügyminiszter pénteken ígéretet tett arra, hogy olyan törvényt nyújtanak be, amely megkönnyíti a rendőrség számára, hogy felkérje a hadsereget drónok lelövésére.

