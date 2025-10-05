  • Megjelenítés
Jókora bejelentést tett a
Üzlet

Jókora bejelentést tett a "fogyasztó csodaszer" gyártója – De nagyobb lehet a füstje, mint a lángja

Portfolio
A dán Novo Nordisk bejelentette, hogy az általa forgalmazott "fogyasztó csodaszerek", azaz az Ozempic és Wegovy mostantól elérhetők lesznek az amerikai Costco áruházlánc gyógyszertáraiban - írja az NBC News.

A Novo Nordisk pénteken közölte, hogy a vényköteles, injekciós tollal beadható gyógyszereit forgalmazni kezdi a Costco áruházlánc gyógyszertáraiban.

A fogyasztószerek havi adagja 499 dollárba (azaz körülbelül 165 ezer forintba) kerül a készpénzzel fizető vásárlóknak.

A gyártó már korábban is kínálta termékeit ugyanezen az áron saját webáruházában, valamint a CVS patikáiban és a Walmart üzleteiben. A lépés a Novo Nordisk azon vállalati stratégiájának a részét képezi, miszerint igyekszik felvenni a versenyt az olcsóbb alternatívákat árusítókkal.

Biztosítani szeretnénk, hogy az eredeti, hiteles Wegovy és Ozempic készítmények ott legyenek elérhetők, ahol a betegek keresik azokat

- nyilatkozta David Moore, a dán Novo Nordisk amerikai elnöke, hozzátéve, hogy a Costco megbízható márkanévnek számít.

Az NBC azt írja, a legújabb kutatások szerint a testsúlycsökkentő szerek nemcsak a fogyásban segíthetnek, hanem mérsékelhetik a stroke kockázatát, a májbetegeknek is javukra válhatnak, valamint védhetik a szív egészségét is.

Dr. Rekha Kumar amerikai endokrinológus szerint a gyógyszer valóban áttörést jelent a cukorbetegség kezelésében, de továbbra is elérhetetlen rengeteg egészségbiztosítással nem rendelkező ember számára, vagy olyanoknak, akiknek a biztosítása nem fedezi az ilyen típusú készítményeket.

Dr. Harlan Krumholz, a Yale Orvostudományi Egyetem kardiológus professzora üdvözli a gyógyszerek szélesebb körű elérhetőségét, de szintén azt hangsúlyozta, hogy azok, akiknek a legnagyobb szükségük lenne rájuk, továbbra sem engedhetik meg a 499 dolláros árat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

