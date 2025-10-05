Új, elektromos modellt kezdett el gyáratni Zsolnán a KIA

A KIA új, elektromos modell gyártását kezdte meg a szlovákiai Zsolnán, a tisztán elektromos EV4 gyártására az elmúlt év során 108 millió eurós beruházással készítette fel európai üzemét a dél-koreai autógyártó.

A KIA Slovakia tájékoztatása szerint a C szegmensbe pozicionált

EV4-ből évi 50 ezer darab gyártását tervezik.

A KIA 2006-ban nyitotta meg szlovákiai gyárát, amelynek fejlesztésébe eddig 2,5 milliárd eurót invesztált. Az üzem éves kapacitása 350 ezer autó, az elmúlt időszakban Ceed és Sportage modelleket gyártottak itt, négyféle motorral szerelve. 2024-ben érték el az ötmillió legyártott darabot.

Tavaly a gyártási volumen meghaladta a 350 ezer autót, emellett 540 ezer motor is készült Zsolnán. A gyár 3700 embernek ad munkát.

A Szlovákiában készült autók túlnyomó részét 83 országba exportálja a KIA, mindössze 2 százaléka marad a szlovák piacon, a legnagyobb hányadát, 18 százalékát az Egyesült Királyságban adják el. A Magyarországon értékesített modellek nagyobbik része is a zsolnai gyárból érkezik.

A gyártó már bejelentette, hogy 2026 elején egy további elektromos modell, az EV2 városi kisautó gyártása is megkezdődik Zsolnán.

Az EV4 modellt a nyáron a magyarországi piacra is bevezették, értékesítése nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy a márka továbbra is az élbolyban maradjon az elektromos szegmensben. Nagy Norbert, a KIA Hungary elnöke korábbi nyilatkozatában 900-950 elektromos jármű forgalomba helyezésével számolt 2025-re, a többi elektrifikált (hibrid és plug-in hibrid) modellel együtt 1200-1300 eladott autóval. A teljes éves eladás a belsőégésű modellekkel együtt elérheti a 7500-7600 darabot.

A KIA márka részesedése a magyarországi újautó-piacon 6-7 százalék körül alakul.

